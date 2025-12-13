"Тому вони і багаті": майстер з Києва відмовився від монтажу ванни за 1,4 млн грн

Майстер-плиточник Володимир Волоско з Києва обурився через замовлення від клієнта, який хотів, щоб йому встановили ванну за 5 000 гривень. На думку чоловіка, така робота коштує щонайменше 40 000 грн, хоча наразі він не хоче братися до роботи навіть за такі гроші.

Володимир поділився деталями листування з клієнтом на платформі безплатних оголошень OLX. Йому написав потенційний замовник послуг й поцікавився, скільки коштуватиме встановлення ванни, однак не очікував побачити ціну. В чому суть історії, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

Ванна за понад мільйон гривень

"Ванна за 1 мільйон 386 тисяч гривень, а людина каже: "Можу предложить 5 000 грн, если интересно — дайте знать". Та я, коли це побачив, аж завис. Думаю: ви серйозно? Це ж ванна коштує як крило від "Боїнга", а мені пропонують ціну, ніби я маю її не встановити, а просто постояти збоку і подивитись", — ділиться Волоско.

Допис Володимира Волоска Фото: Facebook

За його словами, це не звичайна ванна, а ANTONIO LUPI — італійського виробництва. Її вартість "тридцять з гаком тисяч доларів".

Відео дня

"Я собі думаю: "Та встановіть собі самі, якщо ви такі розумні". Бо реально — сьогодні поставиш не так, завтра десь нащербиш той мармур, а потім почнеться: "Компенсуйте, ви зіпсували, ви винні"… То що, я маю за п’ять тисяч гривень ходити з серцем у горлі, щоб потім продавати машину, як щось не так піде? Ні, друзі, от тому і ціна 40 000 грн — бо це не просто робота, це відповідальність, нерви і ризик, які не компенсує жодна "п’ятірка", — пояснює плиточник.

Відмовився від замовлення

Зрештою, Володимир Волоско взагалі відмовився виконувати замовлення за будь-які гроші.

Майстер розповів деталі замовлення Фото: Facebook

"І знаєте що? Після того діалогу я навіть за ті сорок не хочу братись. Бо якщо вже з перших слів людина не розуміє різницю між "поставити" і "зробити якісно й без пригод" — то хай шукає майстра з OLX, який прийде за "дешево", а потім буде казати: "Воно само тріснуло". Отак воно й буває — на купівлю гроші є, а на роботу — нема", — підсумував він.

Що пишуть люди?

Користувачі мережі почали обговорювати діалог у коментарях.

"За такі бабки установка цієї ванни має комплектом іти";

"Тому вони і багаті: бо ні совісті, ні співчуття, ні вдячності. Всі їм повинні, а вони – нікому нічого";

Відгуки читачів Фото: Facebook

"Ціну автор виставив адекватну, не спорю. Мене цікавить дещо інше – що такого в тій ванні, чого нема у ванні не самій простій тисяч так за 20-25, хоча якщо постаратися, то можна і за 15 найти… Вона дійсно мармурова? Сумніваюсь, максимум якийсь чугуняка", — написав один з учасників обговорення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Плиточник Володимир Волоско розповів, скільки заробляє на місяць. За його словами, у більшості майстрів своєї справи графік розписаний на рік вперед.

27-річний сантехнік Петро Мамчур розвіяв найпопулярніші міфи, пов’язані зі своєю професією.

Крім того, касир однієї з українських мереж супермаркетів Віктор Рибачок застеріг покупців від так званих "професійних жебраків", які вигадали нову схему незаконного заробітку.