"За поддержку нацистов": оккупанты конфисковали имущество Усика в Крыму

Самопровозглашенная власть временно оккупированного Крыма решила конфисковать имущество украинского боксера Александра Усика на территории полуострова.

Усик является уроженцем города Симферополь, столицы автономной республики Крым. Об изъятии имущества Усика сообщил оккупационный канал "Крым Z".

Всего в Крыму было национализировано имущество 84 физических и юридических лиц, которые поддерживают Украину. Глава "крымского парламента" Владимир Константинов заявил, что эти люди якобы "зарабатывали деньги в Крыму, и отправляли их на поддержку украинских нацистов".

В этот список вошел Александр Усик. Причиной конфискации его имущества стало то, что он осуждает российское вторжение и поддерживает Силы обороны Украины.

Константинов пообещал в дальнейшем выявлять имущество "враждебных лиц" и продолжать заниматься конфискацией.

Відео дня

В 2021-м году, когда Александр Усик одерживал победу над Энтони Джошуа, боксер дрался в перчатках с надписью "Симферополь". Тогда в канале, который теперь называется "Крым Z" радовались за Александра и приглашали его приехать в Крым.

Скриншот поста из 2021-го года Фото: Скриншот

Напомним, в начале декабря Усик подтвердил, что продолжает профессиональную карьеру и намерен провести новый поединок в следующем году. Следующий бой он бы хотел провести против американского тяжеловеса Деонтея Уайлдера, которого считает сильным и известным бойцом мирового уровня.

Перед этим, в ноябре 2025-го, Усик освободил чемпионский титул в тяжелом весе по версии WBO. Этот титул он получил в сентябре 2021 года, когда победил британского боксера Энтони Джошуа. За 4 года он защитил его пять раз — однажды от самого Джошуа и по два раза от Даниэля Дюбуа и Тайсона Фьюри.

В феврале 2024-го Усик выразил готовность присоединиться к Вооруженным силам Украины, если это будет необходимо. Он также сообщил, что активно поддерживает защитников своей страны, отметив их высокий боевой дух и оптимизм, несмотря на сложности, с которыми они сталкиваются.