Усик отказался от пояса WBO: украинский боксер потерял звание абсолютного чемпиона

Александр Усик принял важное решение, которое касается его будущего в боксе. Спортсмен освободил чемпионский титул в тяжелом весе по версии WBO.

Причина такого решения Александра Усика неизвестна, но Мировая боксерская организация уже отметила, что украинский боксер провел разговор с представителями организации во время которой они совместно пришли к решению о том, что украинец освободит пояс чемпиона мира. О решении Усика WBO сообщила в соцсети Х.

Александр Усик отказался от титула чемпиона WBO в тяжелом весе

Такой отказ Усика от пояса сделает из Фабио Уордли полноценного чемпиона. Напомним, что именно непобедимый британец обладал статусом временного чемпиона. Также Уордли был обязательным соперником по линии WBO и до последнего претендовал на бой с Александром Усиком.

В организации заявили, что принимают и уважают решение боксера.

"Это не прощание, а — как выразила его команда — уважительная пауза. Двери WBO всегда будут оставаться открытыми для Александра Усика и его команды", — сказано в сообщении.

А президент WBO Густаво Оливьери отметил, что WBO выражает "глубокое уважение, восхищение и благодарность Александру Усику — непобедимому абсолютному чемпиону мира WBO в двух весовых категориях, бойцу, который получил и воплотил каждое право, привилегию и честь, принадлежащие обладателю звания Суперчемпиона WBO. Его карьера является одной из самых выдающихся и выдающихся в истории современного бокса".

Интересно, что промоутер Фрэнк Уоррен в интервью ютуб-каналу Boxing Social лишь недавно сообщил, что совсем скоро WBO санкционирует бой Усик — Уордли.

"Он хочет драться, чтобы стать чемпионом мира. Он временный чемпион. Он победил супертяжеловеса номер два в мире, и сделал это драматично. Он опасен в любой момент боя. Он может проиграть все 12 раундов, но изменить все благодаря той силе, которой он обладает", — заявлял Уоррен.

В октябре тренер Усика Сергей Лапин в интервью для издания The Ring рассказал, что украинец планирует провести следующий бой в первой половине 2026 года.

За спиной Усика 24 победных боя (15 — нокаутом) и ни одного поражения. 38-летний боксер из Крыма недавно заявил, что будет продолжать боксировать, пока ему не исполнится 41 год.

Чемпионом мира по версии WBO Александр Усик стал в сентябре 2021 года, когда победил британского боксера Энтони Джошуа. За это время украинец пять раз защищал титул и во всех поединках одержал победу — однажды против Джошуа и по два поединка с Даниэлем Дюбуа и Тайсоном Фьюри.

