Усик відмовився від поясу WBO: український боксер втратив звання абсолютного чемпіона

Олександр Усик прийняв важливе рішення, яке стосується його майбутнього у боксі. Спортсмен звільнив чемпіонський титул у важкій вазі за версією WBO.

Причина такого рішення Олександра Усика невідома, але Світова боксерська організація вже зауважила, що український боксер провів розмову з представниками організації під час якої вони спільно дійшли до рішення про те, що українець звільнить пояс чемпіона світу. Про рішення Усика WBO повідомила у соцмережі Х.

Олександр Усик відмовився від титулу чемпіона WBO у важкій вазі

Така відмова Усика від поясу зробить із Фабіо Вордлі повноцінного чемпіона. Нагадаємо, що саме непереможний британець володів статусом тимчасового чемпіона. Також Вордлі був обов'язковим суперником по лінії WBO та до останнього претендував на бій із Олександром Усиком.

В організації заявили, що приймають та поважають рішення боксера.

Відео дня

"Це не прощання, а — як висловила його команда — поважна пауза. Двері WBO завжди залишатимуться відкритими для Олександра Усика та його команди", - сказано у повідомленні.

А президент WBO Густаво Олів’єрі наголосив, що WBO висловлює "глибоку повагу, захоплення та вдячність Олександру Усику — непереможному абсолютному чемпіону світу WBO у двох вагових категоріях, бійцю, який здобув і втілив кожне право, привілей та честь, що належать володарю звання Суперчемпіона WBO. Його кар’єра є однією з найвидатніших і найвизначніших в історії сучасного боксу".

Цікаво, що промоутер Френк Воррен в інтерв'ю ютуб-каналу Boxing Social лише нещодавно повідомив, що зовсім скоро WBO санкціонує бій Усик – Вордлі.

"Він хоче битися, щоб стати чемпіоном світу. Він тимчасовий чемпіон. Він переміг надважковаговика номер два у світі, і зробив це драматично. Він небезпечний у будь-який момент бою. Він може програти усі 12 раундів, але змінити все завдяки тій силі, яку він має", – заявляв Воррен.

В жовтні тренер Усика Сергій Лапін в інтерв'ю для видання The Ring розповів, що українець планує провести наступний бій в першій половині 2026 року.

За спиною Усика 24 переможні бої (15 – нокаутом) та жодної поразки. 38-річний боксер із Криму нещодавно заявив, що буде продовжувати боксувати, поки йому не виповниться 41 рік.

Чемпіоном світу за версією WBO Олександр Усик став у вересні 2021 року, коли переміг британського боксера Ентоні Джошуа. За цей час українець п'ять разів захищав титул і у всіх поєдинках здобув перемогу — одного разу проти Джошуа та по два поєдинки з Даніелем Дюбуа та Тайсоном Ф'юрі.

Нагадаємо, колишній суперник Олександа Усика Ентоні Джошуа вже скоро зустрінеться із блогером-боксером Джейком Полом.

А Олександр Усик недавно в інтерв'ю коментував можливість того, що він буде займатися політикою.