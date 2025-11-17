Відомий блогер Джейк Пол проведе бій із колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа

Відомий Youtube-селебріті Джейк Пол заявив, що зійдеться на рингу з колишнім дворазовим чемпіоном світу у важкій вазі Ентоні Джошуа в професійному боксерському поєдинку.

Бій між Джейком Полом і Ентоні Джошуа відбудеться 19 грудня на арені Kaseya Center у Маямі і транслюватиметься в прямому ефірі на Netflix, повідомляє ESPN.

Джейк Пол та Ентоні Джошуа зійдуться на рингу

Бій розрахований на вісім раундів по 3 хвилини, а бійці виступатимуть у рукавичках вагою 10 унцій — стандарт для поєдинків важковаговиків.

Для 27-річного Пола це має стати поворотним моментом у його боксерській кар'єрі. Спочатку планувалося, що він битиметься з чемпіоном WBA в легкій вазі Джервонтом "Танком" Девісом у показовому бою 14 листопада. Однак бій було скасовано після того, як Девіса було названо в цивільному позові, поданому його колишньою дівчиною, яка звинувачувала боксера в завдаванні тяжких тілесних ушкоджень, незаконному позбавленні волі, викраденні людей і навмисному заподіянні моральної шкоди.

Замість показового бою з потужним професійним боксером, який виступав у ваговій категорії до 59 кг, Пол тепер зустрінеться з дворазовим чемпіоном у важкій вазі та олімпійським чемпіоном в офіційному професійному боксі, який виступав у ваговій категорії до 111 кг. Пол виступав переважно в першій важкій вазі з обмеженням за вагою до 90 кг, хоча у своєму показовому бою з Майком Тайсоном у важкій вазі 2024 року він важив 101 кг.

"Це не симуляція штучного інтелекту. Це Судний день. Професійний бій у важкій вазі проти елітного чемпіона світу в розквіті сил. Коли я перемагаю Ентоні Джошуа, всі сумніви розсіюються, і ніхто не може відмовити мені в можливості битися за світовий титул. Усім моїм ненависникам — це те, чого ви хотіли", — заявив Пол.

Він заздалегідь попросив вибачення у своїх фанатів із Великої Британії і заявив, що "британський Голіаф буде повалений".

Джейк Пол та Ентоні Джошуа битимуться в Маямі

Ентоні Джошуа вже заявив, що пощади не буде.

"Я взяв невелику перерву і повертаюся з грандіозним шоу. Це чудова можливість для мене... Я збираюся підірвати інтернет обличчям Джейка Пола", — заявив спортсмен.

У своєму останньому бою у вересні 2024 року Джошуа був нокаутований у п'ятому раунді бою за титул IBF проти Даніеля Дюбуа. Після поразки він зважився на операцію на лікті і відтоді не виступав.

Раніше Ентоні Джошуа переміг український боксер Олександр Усик. Бій-реванш пройшов у Джидді, Саудівська Аравія, 2022 року.

Джейк Пол викликав на бій і Олександра Усика. Блогер-боксер склав список бажань, які він хоче виконати в найближчі п'ять років.