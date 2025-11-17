Известный блогер Джейк Пол проведет бой с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа

Известный Youtube-селебрити Джейк Пол заявил, что сойдется на ринге с бывшим двукратным чемпионом мира в тяжелом весе Энтони Джошуа в профессиональном боксерском поединке.

Бой между Джейком Полом и Энтони Джошуа состоится 19 декабря на арене Kaseya Center в Майами и будет транслироваться в прямом эфире на Netflix, сообщает ESPN.

Джейк Пол и Энтони Джошуа сойдутся на ринге

Бой рассчитан на восемь раундов по 3 минуты, а бойцы будут выступать в перчатках весом 10 унций — стандарт для поединков тяжеловесов.

Для 27-летнего Пола это должно стать поворотным моментом в его боксерской карьере. Изначально планировалось, что он сразится с чемпионом WBA в легком весе Джервонтом "Танком" Дэвисом в показательном бою 14 ноября. Однако бой был отменен после того, как Дэвис был назван в гражданском иске, поданном его бывшей девушкой, которая обвиняла боксера в нанесении тяжких телесных повреждений, незаконном лишении свободы, похищении людей и умышленном причинении морального вреда.

Вместо показательного боя с мощным профессиональным боксером, выступавшим в весовой категории до 59 кг, Пол теперь встретится с двукратным чемпионом в тяжлом весе и олимпийским чемпионом в официальном профессиональном боксе, выступавшим в весовой категории до 111 кг. Пол выступал преимущественно в первом тяжелом весе с ограничением по весу до 90 кг, хотя в свом показательном бою с Майком Тайсоном в тяжелом весе в 2024 году он весил 101 кг.

"Это не симуляция искусственного интеллекта. Это Судный день. Профессиональный бой в тяжёлом весе против элитного чемпиона мира в расцвете сил. Когда я побеждаю Энтони Джошуа, все сомнения рассеиваются, и никто не может отказать мне в возможности сразиться за мировой титул. Всем моим ненавистникам — это то, чего вы хотели", — заявил Пол.

Он заранее попросил прощения у своих фанатов из Великобритании и заявил, что "британский Голиаф будет повержен".

Джейк Пол и Энтони Джошуа будут драться в Майами

Энтони Джошуа уже заявил, что пощады не будет.

"Я взял небольшой перерыв и возвращаюсь с грандиозным шоу. Это отличная возможность для меня… Я собираюсь взорвать интернет лицом Джейка Пола", - заявил спортсмен.

В своем последнем бою в сентябре 2024 года Джошуа был нокаутирован в пятом раунде боя за титул IBF против Даниэля Дюбуа. После поражения он решился на операцию на локте и с тех пор не выступал.

Ранее Энтони Джошуа победил украинский боксер Александр Усик. Бой-реванш прошел в Джидде, Саудовская Аравия в 2022 году.

Джейк Пол вызывал на бой и Александра Усика. Блогер-боксер составил список желаний, которые они хочет исполнить в ближайшие пять лет.