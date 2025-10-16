Олександр Усик прокоментував чутки про участь у виборах (відео)

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик часто стикається з питаннями про своє можливе політичне майбутнє.

Під час нещодавнього спілкування з журналістами на запитання кореспондентки "Новини.LIVE" Галини Остаповець про те, чи планує йти в політику, чемпіон відповів:

"Як моя впливовість допоможе, якщо я стану політиком або мером, то як вона мені допоможе? Якщо мене дід якийсь зустріне, скаже: "Сину, я за тебе вболівав, а зараз тобі на" — і дасть мені по рилу".

Він підкреслив, що для того, щоб займатися політикою, у нього немає відповідної освіти, наприклад, юридичної, він цього не навчався.

"Навіщо мені туди йти? У мене кар'єра взагалі-то. Туди треба йти тому, хто хоче "скомуниздити". Я не хочу "скомуниздити". У мене є, слава Богу, я заробив, я хочу зберегти своє і примножити в чомусь іншому", — додав Усик.

Спортсмен також зізнався, що пов'язує своє життя і плани з Україною.

"Моє майбутнє в Україні. Діти на даному етапі в Україні, але коли вони стануть дорослими — вони для себе оберуть, де вони хочуть вчитися, де вони хочуть жити, де вони хочуть будувати своє життя. Це їхній вибір. Якщо моя донька скаже, що хоче поїхати жити в іншу країну — це її вибір. Я не буду їй казати: "О Боже, ти чого, ми ж тут народилися!" — запевнив боксер.

Олександр, якому зараз 38 років, сказав, що збирається боксувати до 41 року, а потім побудує Академію спорту, де тренуватиметься сам і тренуватиме інших.

