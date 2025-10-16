Александр Усик прокомментировал слухи об участии в выборах (видео)

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик часто сталкивается с вопросами о своем возможном политическом будущем.

Во время недавнего общения с журналистами на вопрос корреспондента "Новини.LIVE" Галины Остаповец о том, планирует ли идти в политику, чемпион ответил:

"Как моя влиятельность поможет, если я стану политиком или мэром, то как она мне поможет? Если меня дед какой-то встретит, скажет: "Сына, я за тебя болел, а сейчас тебе на" – и даст мне по рылу".

Он подчеркнул, что для того, чтобы заниматься политикой, у него нет соответствующего образования, например, юридического, он этому не обучался.

"Зачем мне туда идти? У меня карьера вообще-то. Туда надо идти тому, кто хочет "скоммуниздить". Я не хочу "скоммуниздить". У меня есть, слава Богу, я заработал, я хочу сохранить свое и приумножить в чем-то другом", – добавил Усик.

Спортсмен также признался, что связывает свою жизнь и планы с Украиной.

"Мое будущее в Украине. Дети на данном этапе в Украине, но когда они станут взрослыми — они для себя выберут, где они хотят учиться, где они хотят жить, где они хотят строить свою жизнь. Это их выбор. Если моя дочь скажет, что хочет поехать жить в другую страну — это ее выбор. Я не буду ей говорить: "О Боже, ты чего, мы же здесь родились!" – заверил боксер.

Александр, которому сейчас 38 лет, сказал, что собирается боксировать до 41 года, а затем построит Академию спорта, где будет тренироваться сам и тренировать других.

