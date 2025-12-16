"За підтримку нацистів": окупанти конфіскували майно Усика в Криму

Самопроголошена влада тимчасово окупованого Криму вирішила конфіскувати майно українського боксера Олександра Усика на території півострова.

Усик є уродженцем міста Сімферополь, столиці автономної республіки Крим. Про вилучення майна Усика повідомив окупаційний канал "Крим Z".

Загалом в Криму було націоналізовано майно 84 фізичних та юридичних осіб, які підтримують Україну. Очільник "кримського парламенту" Володимир Константинов заявив, що ці люди нібито "заробляли гроші в Криму, і відправляли їх на підтримку українських нацистів".

До цього списку увійшов Олександр Усик. Причиною конфіскації його майна стало те, що він засуджує російське вторгнення та підтримує Сили оборони України.

Константинов пообіцяв надалі виявляти майно "ворожих осіб" та продовжувати займатися конфіскацією.

У 2021-му році, коли Олександр Усик здобував перемогу над Ентоні Джошуа, боксер бився у рукавицях з написом "Сімферополь". Тоді в каналі, який тепер називається "Крим Z" раділи за Олександра та запрошували його приїхати в Крим.

Нагадаємо, на початку грудня Усик підтвердив, що продовжує професійну кар’єру та має намір провести новий поєдинок у наступному році. Наступний бій він би хотів провести проти американського важковаговика Деонтея Вайлдера, якого вважає сильним і відомим бійцем світового рівня.

Перед цим, у листопаді 2025-го, Усик звільнив чемпіонський титул у важкій вазі за версією WBO. Цей титул він здобув у вересні 2021 року, коли переміг британського боксера Ентоні Джошуа. За 4 роки він захистив його п'ять разів — одного разу від самого Джошуа та по два рази від Даніеля Дюбуа та Тайсона Ф'юрі.

У лютому 2024-го Усик висловив готовність приєднатися до Збройних сил України, якщо це буде необхідно. Він також повідомив, що активно підтримує захисників своєї країни, зазначивши їхній високий бойовий дух і оптимізм, попри складнощі, з якими вони стикаються.