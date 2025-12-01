Нова мета Усика у 2026 році: український боксер назвав свого наступного суперника (відео)

Український боксер у суперважкій вазі Олександр Усик підтвердив, що продовжує професійну кар’єру та має намір провести новий поєдинок у наступному році. Своїм пріоритетним суперником він назвав американського важковаговика Деонтея Вайлдера, якого вважає сильним і відомим бійцем світового рівня.

Так, в інтерв'ю каналу Boxing King Media, Усик пояснив свій вибір: "Це світовий чемпіон, дуже відомий та сильний боєць, один із найкращих у суперважкій вазі за останні десять років. Для мене бій із Вайлдером буде цікавим і важливим".

Олександр Усик заявив, що наразі єдиним пріоритетним суперником для нього є Деонтей Вайлдер, проте переговори щодо організації бою ще не розпочалися. Він уточнив, що ця інформація публічна вперше і вже обговорювалася з його командою як основний варіант.

Також в цьому інтерв'ю, боксер додав, що продовжує кар’єру не лише заради титулів, а з любові до спорту, для нього бокс є справжнім покликанням і пристрастю. Усик пояснив, що навіть після здобуття всіх чемпіонських поясів прагне вдосконалювати свої навички та залишатися на високому рівні.

Крім професійних мотивів, спортсмен підкреслив значення підтримки родини, відзначивши дружину як головне джерело сили та мотивації, а також подякував матері за допомогу й підтримку. Він зазначив, що родина надихає його продовжувати працювати та розвиватися.

"Моя родина — це мій захист, моя сила, моя енергія. Вони мотивують мене продовжувати працювати та вдосконалюватися", — розповів спортсмен.

Що відомо про Донатея Вайлдера

Деонтей Вайлдер — американський боксер у важкій вазі, бронзовий олімпійський медаліст 2008 року та чемпіон світу за версією WBC у період 2015—2020 років. Він здобув титул, перемігши Бермейна Стіверна одноголосним рішенням суддів, ставши першим американським чемпіоном світу у важкій вазі з 2006 року. Протягом кар’єри Вайлдер успішно захищав титул у боях проти Моліни, Шпільки, Ареоли, Вашингтона та інших, відзначаючись потужним карколомним ударом правою.

Деонтей Вайлдер Фото: З відкритих джерел

Одними з найгучніших його поєдинків стали бої з Луїсом Ортісом, які закінчилися яскравими нокаутами. Вайлдер також брав участь у серії поєдинків проти Тайсона Ф’юрі, де зазнав поразки у другому бою та програв третій реванш після видовищної боротьби. За свою професійну кар’єру він постійно входив до десятки найкращих важковаговиків світу за версією BoxRec, а найкраща позиція — 2 місце (2016—2019).

