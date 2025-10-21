"Перебуває у чудовій формі": стало відомо, коли Усик може провести наступний бій

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик планує вже невдовзі повернутися на ринг. Обов'язковий захист за лінією WBO для боксера був призначений на липень 2025 року, однак все довелося переносити через травму спини.

Олександр Усик планує вийти на ринг вже у першій половині 2026 року. Про це розповів 20 жовтня тренер українського чемпіона Сергій Лапін у коментарі для видання The Ring.

Пріоритетно для наступного бою Усика — провести обов'язковий захист за лінією WBO проти переможця поєдинку Джозефа Паркера та Фабіо Вордлі. Поєдинок між зазначеними боксерами, який відбудеться у Лондоні, визначить, хто стане обов'язковим претендентом для WBO і боротиметься з українським чемпіоном.

Напередодні Олександр Усик заявив, що залишатиметься у боксі до досягнення 41-річного віку. У зв'язку з цим Лапін припустив, що чемпіон може провести ще п'ять боїв, а тоді завершити боксерську кар'єру. Однак, як зазначив тренер, бій із Тайсоном Ф'юрі, який викликав українця на третій поєдинок, навряд чи відбудеться. Лапін каже, що не бачить сенсу проводити третій бій із Ф'юрі.

Відео дня

Травма Усика: як триває відновлення боксера

Сергій Лапін також розповів, як триває відновлення Олександра Усика після травми, через яку довелося скасувати обов'язковий захист за лінією WBO у липні. Він зазначив, що процес відбувається "чудово" після проходження "відновлювального табору".

"Він почувається добре і перебуває в чудовій формі", — повідомив тренер.

Варто зазначити, що у серпні, як писало видання Boxing Scene, від Усика почали вимагати доказів, чи справді він травмований. Підставою для сумнівів стали нібито танці українського боксера.

Наступного можливого супротивника Усика буде визначати бій вже у суботу, 25 жовтня. Саме тоді у Лондоні зійдуться Джозеф Паркер та Фабіо Вордлі.

Нагадаємо, 16 жовтня у коментарі для видання "Новини.LIVE" Олександр Усик прокоментував чутки про те, що може піти у політику.

Також 4 жовтня очевидець повідомив Фокусу, що Олександр Усик разом із сином був помічений на концерті співачки Світлани Лободи в іспанській Марбельї, де намагався не привертати до себе уваги.