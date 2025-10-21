"Находится в прекрасной форме": стало известно, когда Усик может провести следующий бой

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик планирует уже вскоре вернуться на ринг. Обязательная защита по линии WBO для боксера была назначена на июль 2025 года, однако все пришлось переносить из-за травмы спины.

Александр Усик планирует выйти на ринг уже в первой половине 2026 года. Об этом рассказал 20 октября тренер украинского чемпиона Сергей Лапин в комментарии для издания The Ring.

Приоритетно для следующего боя Усика — провести обязательную защиту по линии WBO против победителя поединка Джозефа Паркера и Фабио Уордли. Поединок между указанными боксерами, который состоится в Лондоне, определит, кто станет обязательным претендентом для WBO и будет бороться с украинским чемпионом.

Накануне Александр Усик заявил, что будет оставаться в боксе до достижения 41-летнего возраста. В связи с этим Лапин предположил, что чемпион может провести еще пять боев, а тогда завершить боксерскую карьеру. Однако, как отметил тренер, бой с Тайсоном Фьюри, который вызвал украинца на третий поединок, вряд ли состоится. Лапин говорит, что не видит смысла проводить третий бой с Фьюри.

Травма Усика: как продолжается восстановление боксера

Сергей Лапин также рассказал, как идет восстановление Александра Усика после травмы, из-за которой пришлось отменить обязательную защиту по линии WBO в июле. Он отметил, что процесс происходит "прекрасно" после прохождения "восстановительного лагеря".

"Он чувствует себя хорошо и находится в отличной форме", — сообщил тренер.

Стоит отметить, что в августе, как писало издание Boxing Scene, от Усика начали требовать доказательств, действительно ли он травмирован. Основанием для сомнений стали якобы танцы украинского боксера.

Следующего возможного противника Усика будет определять бой уже в субботу, 25 октября. Именно тогда в Лондоне сойдутся Джозеф Паркер и Фабио Уордли.

