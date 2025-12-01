Новая цель Усика в 2026 году: украинский боксер назвал своего следующего соперника (видео)

Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик подтвердил, что продолжает профессиональную карьеру и намерен провести новый поединок в следующем году. Своим приоритетным соперником он назвал американского тяжеловеса Деонтея Уайлдера, которого считает сильным и известным бойцом мирового уровня.

Так, в интервью каналу Boxing King Media, Усик объяснил свой выбор: "Это мировой чемпион, очень известный и сильный боец, один из лучших в супертяжелом весе за последние десять лет. Для меня бой с Уайлдером будет интересным и важным".

Александр Усик заявил, что сейчас единственным приоритетным соперником для него является Деонтей Уайлдер, однако переговоры по организации боя еще не начались. Он уточнил, что эта информация публичная впервые и уже обсуждалась с его командой как основной вариант.

Также в этом интервью, боксер добавил, что продолжает карьеру не только ради титулов, а из любви к спорту, для него бокс является настоящим призванием и страстью. Усик объяснил, что даже после получения всех чемпионских поясов стремится совершенствовать свои навыки и оставаться на высоком уровне.

Помимо профессиональных мотивов, спортсмен подчеркнул значение поддержки семьи, отметив жену как главный источник силы и мотивации, а также поблагодарил мать за помощь и поддержку. Он отметил, что семья вдохновляет его продолжать работать и развиваться.

"Моя семья — это моя защита, моя сила, моя энергия. Они мотивируют меня продолжать работать и совершенствоваться", — рассказал спортсмен.

Что известно о Донатее Уайлдере

Деонтей Уайлдер — американский боксер в тяжелом весе, бронзовый олимпийский медалист 2008 года и чемпион мира по версии WBC в период 2015-2020 годов. Он завоевал титул, победив Бермейна Стиверна единогласным решением судей, став первым американским чемпионом мира в тяжелом весе с 2006 года. На протяжении карьеры Уайлдер успешно защищал титул в боях против Молины, Шпильки, Ареолы, Вашингтона и других, отличаясь мощным сногсшибательным ударом правой.

Деонтей Уайлдер Фото: Из открытых источников

Одними из самых громких его поединков стали бои с Луисом Ортисом, которые закончились яркими нокаутами. Уайлдер также участвовал в серии поединков против Тайсона Фьюри, где потерпел поражение во втором бою и проиграл третий реванш после зрелищной борьбы. За свою профессиональную карьеру он постоянно входил в десятку лучших тяжеловесов мира по версии BoxRec, а лучшая позиция — 2 место (2016-2019).

