В Киеве записали шоу "Единый квартал": актеры шутили о Миндиче (видео)

Студия "Квартал 95" записала первую из двух запланированных шоу-программ "Единый квартал". Актеры даже позволили себе повеселиться над своими бывшими боссами.

В субботу, 6 декабря, состоялся концерт студии "Квартал 95", который длился более трех часов. Об этом сообщила журналистка издания "Детектор медиа" Лена Чиченина.

Она продемонстрировала почти до отказа забитый зал зрителей, которые собрались на шоу.

Также журналистка показала отрывок номера, в котором актеры с использованием нецензурной лексики шутили о бывших совладельцах студии Тимуре Миндиче и Владимире Зеленском.

В номере также немного посмеялись над бывшим главой Офиса президента, продюсером Андреем Ермаком, отметила Лена Чиченина.

Афиша студии Квартал 95 Фото: соцсети

Напомним, Фокус писал, что студия "Квартал 95" зарегистрировала новую компанию ООО "Квартал ЮА", к которой уже не имеет отношения фигурант дела о коррупции Тимур Миндич. Владельцами ООО "Квартал ЮА", согласно реестру, являются Сергей Шефир (54,5%), Ирина Пикалова (10,5%), Сергей Казанин (7%), Евгений Кошевой (7%), Юрий Крапов (7%), Роман Маров (7%), Александр Пикалов (7%). Размер уставного фонда — 1 миллион гривен.

Также сообщалось, что ООО "Квартал ЮА" имеет общий контактный номер с компанией, которая наполовину принадлежит Миндичу.

Напомним, 2 декабря прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры раскрыл методы конспирации фигурантов "пленок Миндича".

1 декабря "Суспільне" сообщило, что Миндича заочно взяли под стражу.