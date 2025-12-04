Новая компания "Квартала 95" имеет общий телефон с фирмой Миндича, — Слідство.Інфо

ООО "Квартал ЮА", зарегистрированное в середине ноября, среди учредителей которого — авторы студии "Квартал 95" без беглого бизнесмена Тимура Миндича, имеет общий контактный номер с компанией, которая наполовину ему принадлежит.

Речь идет об ООО "Некст Лайн Продакшн", в котором Миндич имеет наибольшую долю среди партнеров — Александра Яковлева, а также Сергея и Бориса Шефиров. Об этом сообщает издание "Слідство.Інфо" со ссылкой на данные государственного реестра юридических лиц.

Как свидетельствуют данные из реестра, компания "Квартал ЮА" была создана 14 ноября 2025 года — через три дня с момента, когда Тимуру Миндичу, фигуранту громкого коррупционного скандала, объявили о подозрении. Бенефициарами "Квартал ЮА" стали представители "Квартала 95":

Сергей Казанин;

Евгений Кошевой;

Юрий Крапов;

Роман Маров;

Александр Пикалов;

Ирина Пикалова.

В списке нет Миндича, который является соучредителем по крайней мере четырех компаний, созданных "Кварталом". Речь идет в частности о компаниях "Киностолица", "Квартал ТВ", "Вижн Квартал ТВ", "Драйв Продакшн".

"Квартал 95" официально подтвердил непричастность беглого бизнесмена к новосозданному продукту. 4 декабря в комментарии для "Детектор Медиа" в "Квартале" заявили, что Миндич "не имеет никакого отношения" к "Кварталу ЮА" и что в состав учредителей вошли люди, которые формировали "Квартал 95" изначально с момента основания.

Однако, как выяснили расследователи "Слідство.Інфо", контактный номер "Квартала ЮА", указанный в официальном реестре, совпадает с номером фирмы "Некст Лайн Продакшн", к которой имеет прямое отношение Миндич.

Журналист издания убедился в этом, позвонив по указанному номеру, где получил подтверждение, что попал в компанию "Некст Лайн Продакшн".

Напомним, 2 декабря прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры раскрыл методы конспирации фигурантов "пленок Миндича".

1 декабря "Суспільне" сообщило, что Миндича заочно взяли под стражу.