Новостворена компанія "Кварталу 95" має спільний телефон з фірмою Міндіча, — Слідство.Інфо

ТОВ "Квартал ЮА", зареєстроване у середині листопада, серед засновників якого — автори студії "Квартал 95" без бізнесмена-втікача Тімура Міндіча, має спільний контактний номер з компанією, яка наполовину йому належить.

Йдеться про ТОВ "Некст Лайн Продакшн", у якому Міндіч має найбільшу частку з-поміж партнерів — Олександра Яковлева, а також Сергія та Бориса Шефірів. Про це повідомляє видання "Слідство.Інфо" з посиланням на дані державного реєстру юридичних осіб.

Як свідчать дані з реєстру, компанію "Квартал ЮА" було створено 14 листопада 2025 року — через три дні з моменту, коли Тімуру Міндічу, фігуранту гучного корупційного скандалу, оголосили про підозру. Бенефіціарами "Квартал ЮА" стали представники "Кварталу 95":

Сергій Казанін;

Євген Кошовий;

Юрій Крапов;

Роман Маров;

Олександр Пікалов;

Ірина Пікалова.

У списку немає Міндіча, який є співзасновником принаймні чотирьох компаній, створених "Кварталом". Йдеться зокрема про компанії "Кіностолиця", "Квартал ТВ", "Віжн Квартал ТВ", "Драйв Продакшн".

"Квартал 95" офіційно підтвердив непричетність бізнесмена-втікача до новоствореного продукту. 4 грудня у коментарі для "Детектор Медіа" у "Кварталі" заявили, що Міндіч "не має жодного стосунку" до "Кварталу ЮА" і що до складу засновників увійшли люди, як формували "Квартал 95" від початку з моменту заснування.

Проте, як з'ясували розслідувачі "Слідство.Інфо", контактний номер "Кварталу ЮА", зазначений в офіційному реєстрі, збігається з номером фірми "Некст Лайн Продакшн", до якої має пряму причетність Міндіч.

Журналіст видання пересвідчився у цьому, зателефонувавши за вказаним номером, де отримав підтвердження, що потрапив до компанії "Некст Лайн Продакшн".

Нагадаємо, 2 грудня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розкрив методи конспірації фігурантів "плівок Міндіча".

1 грудня "Суспільне" повідомило, що Міндіча заочно взяли під варту.