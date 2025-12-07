У Києві записали шоу "Єдиний квартал": актори жартували про Міндіча (відео)

Студія "Квартал 95" записала першу з двох запланованих шоу-програм "Єдиний квартал". Актори навіть дозволили собі повеселитися зі своїх колишніх босів.

У суботу, 6 грудня, відбувся концерт студії "Квартал 95", який тривав понад три години. Про це повідомила журналістка видання "Детектор медіа" Лєна Чиченіна.

Вона продемонструвала майже вщент забитий зал глядачів, які зібралися на шоу.

Також журналістка показала уривок номера, в якому актори з використанням нецензурної лексики жартували про колишніх співвласників студії Тімура Міндіча та Володимира Зеленського.

У номері також трішки покепкували з колишнього очільника Офісу президента, продюсера Андрія Єрмака, зазначила Лєна Чиченіна.

Афіша студії Квартал 95 Фото: соцмережi

Нагадаємо, Фокус писав, що студія "Квартал 95" зареєструвала нову компанію ТОВ "Квартал ЮА", до якої вже не має стосунків фігурант справи про корупцію Тимур Міндіч. Власниками ТОВ "Квартал ЮА", згідно з реєстром, є Сергій Шефір (54,5%), Ірина Пікалова (10,5%), Сергій Казанін (7%), Євген Кошовий (7%), Юрій Крапов (7%), Роман Маров (7%), Олександр Пікалов (7%). Розмір статутного фонду — 1 мільйон гривень.

Також повідомлялося, що ТОВ "Квартал ЮА" має спільний контактний номер з компанією, яка наполовину належить Міндічу.

Нагадаємо, 2 грудня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розкрив методи конспірації фігурантів "плівок Міндіча".

1 грудня "Суспільне" повідомило, що Міндіча заочно взяли під варту.