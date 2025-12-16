За СОЧ в Украине могут начать наказывать как за неуплату алиментов: об этом просит Генштаб, — нардеп

В Верховной Раде могут рассмотреть законопроект, предусматривающий наказание за самовольное оставление части. Народный депутат Роман Костенко отметил, что ограничения будут подобны тем, которые применяются за неуплату алиментов.

О новом законопроекте о наказании за СОЧ секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал в интервью LIGA.net, опубликованном 16 декабря. По его словам, письмо с просьбой рассмотреть эти вопросы поступило от главнокомандующего Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Костенко рассказал о законопроекте, предусматривающем наказание за СОЧ. На видео с 53:33.

"Среди того, что я успел прочитать в этих законопроектах, которые просят нас Вооруженные силы принять, есть блокирование социальных выплат, хотя это дискуссионный вопрос, потому что они гарантированы Конституцией Украины. Там есть примерно то, что для тех, кто не платит алименты", — рассказал Костенко.

Відео дня

Отметим, кроме блокировки счетов неуплата алиментов может наказываться временными ограничениями в правах на:

выезд из Украины;

управление транспортом;

пользование огнестрельным, охотничьим, пневматическим и выхолощенным и некоторыми другими видами оружия;

охота.

По словам Костенко, правоохранительный комитет и комитет по нацбезопасности рассмотрят законопроект о наказании за СОЧ в Украине в ближайшее время, и решение будет вынесено на голосование Верховной Рады.

"Я не знаю, как оно будет воспринято народными депутатами: там нет уголовной ответственности, там относительно жесткие административные решения", — отметил нардеп.

Напомним, внефракционный народный депутат Оксана Савчук 28 октября анонсировала подготовку комплексного законопроекта о СОЧ и уклонистах по поручению Генштаба ВСУ. По ее словам, наказание за уклонение от службы будут не только аресты счетов и имущества.

Глава пресс-службы Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк 10 декабря рассказывала, что данные о количестве СОЧ и дезертирстве перестали обнародовать, поскольку РФ может использовать их в информационно-психологических операциях против Украины.