За СЗЧ в Україні можуть почати карати як за несплату аліментів: про це просить Генштаб, — нардеп

У Верховній Раді можуть розглянути законопроєкт, що передбачає покарання за самовільне залишення частини. Народний депутат Роман Костенко зазначив, що обмеження будуть подібні до тих, які застосовуються за несплату аліментів.

Про новий законопроєкт про покарання за СЗЧ секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів в інтерв'ю LIGA.net, опублікованому 16 грудня. За його словами, лист із проханням розглянути ці питання надійшов від головнокомандувача Генерального штабу Збройних сил України.

Костенко розповів про законопроєкт, що передбачає покарання за СЗЧ. На відео з 53:33.

"Серед того, що я встиг прочитати в цих законопроєктах, які просять нас Збройні сили ухвалити, є блокування соціальних виплат, хоча це дискусійне питання, бо вони гарантовані Конституцією України. Там є приблизно те, що для тих, хто не платить аліменти", — розповів Костенко.

Зазначимо, окрім блокування рахунків несплата аліментів може каратися тимчасовими обмеженнями у правах на:

виїзд з України;

керування транспортом;

користування вогнепальною, мисливською, пневматичною та вихолощеною і деякими іншими видами зброї;

полювання.

За словами Костенка, правоохоронний комітет і комітет із нацбезпеки розглянуть законопроєкт про покарання за СЗЧ в Україні найближчим часом, і рішення буде винесене на голосування Верховної Ради.

"Я не знаю, як воно буде сприйнято народними депутатами: там немає кримінальної відповідальності, там відносно жорсткі адміністративні рішення", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, позафракційна народна депутатка Оксана Савчук 28 жовтня анонсувала підготовку комплексного законопроєкту про СЗЧ і ухилянтів за дорученням Генштабу ЗСУ. За її словами, покарання за ухилення від служби будуть не лише арешти рахунків і майна.

Голова пресслужби Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк 10 грудня розповідала, що дані про кількість СЗЧ та дезертирство перестали оприлюднювати, оскільки РФ може використати їх в інформаційно-психологічних операціях проти України.