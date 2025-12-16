15 лет заключения: приговор Януковичу вступил в законную силу, – Офис генпрокурора

Киевский апелляционный суд после рассмотрения апелляции со стороны защиты бывшего президента Украины Виктора Януковича оставил в силе вердикт Подольского районного суда Киева от 29 апреля 2025 года. Теперь приговор вступает в законную силу.

Весной Подольский райсуд Киева приговорил четвертого президента Украины был приговорен к 15 годам лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 408 УК Украины), – сообщил Офис генпрокурора Украины.

При этом ему назначено наказание по совокупности совершенных преступлений, в том числе государственной измены и пособничества России в ведении против Украины агрессивной войны, за которые он приговором Оболонского районного суда г. Киева от 24 января 2019 года был приговорен к 13 годам лишения свободы.

В силе остался и приговор бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины (УГО) Константину Кобзарю, которого по тем же статьям, что и Януковича, приговорили к 10 годам тюремного заключения.

Побег Януковича: долгий путь в Россию

В суде сторона обвинения доказала, что 23 февраля 2014 года экс-президент Украины, действуя в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности Президента и при содействии представителей РФ, незаконно пересек государственную границу Украины по воздуху и организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих.

В этой операции были задействованы три военных вертолета под управлением летчика ВС РФ. Янукович и начальник его охраны вылетели из окрестностей села Урзуф Мангушского района Донецкой области на военный аэродром в российском городе Ейск. Далее их маршрут проходил через Анапу, а затем военно-транспортным самолетом ВС РФ они добрались до военного аэродрома "Гвардейское" на территории Автономной Республики Крым.

Тогда же, утверждает следствие, Янукович принял решение окончательно покинуть территорию Украины при содействии российской армии.

Находясь на территории воинской части черноморского флота РФ в районе Казачьей бухты в Севастополе, он также подстрекал военнослужащих УГО Украины, которые обеспечивали его личную охрану, бежать со службы и переехать в РФ. Те, кто согласился на этот шаг, вместе с Януковичем морем покинули Украину.

По данным прокуроров, маршрут передвижения президента-беглеца по территории Украины и России полностью контролировался и сопровождался сотрудниками ФСБ и военными Южного военного округа РФ и согласовывался непосредственно с главой Кремля Владимиром Путиным.

После побега Янукович жил в подмосковном поселке Барвиха. В 2015 году Интерпол объявил его в международный розыск по обвинению в хищении средств и госизмене, однако из-за ряда процедур в 2017 году снял "красную карточку" на Януковича и его сына.

Отметим, что в России засекретили место проживания Януковича.

1 сентября Виктор Янукович решил выйти в эфир и заявил, что "целенаправленно работал по сближению Украины с Евросоюзом". Четвертый президент Украины якобы ставил в конечном счете задачу на вступление Украины в ЕС.