15 років ув'язнення: вирок Януковичу набув законної сили, — Офіс генпрокурора

Київський апеляційний суд після розгляду апеляції з боку захисту колишнього президента України Віктора Януковича залишив чинним вердикт Подільського районного суду Києва від 29 квітня 2025 року. Тепер вирок набуває законної сили.

Навесні Подільський райсуд Києва засудив четвертого президента України був засуджений до 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 408 КК України), — повідомив Офіс генпрокурора України.

При цьому йому призначено покарання за сукупністю скоєних злочинів, зокрема державної зради та пособництва Росії у веденні проти України агресивної війни, за які його вироком Оболонського районного суду м. Києва від 24 січня 2019 року було засуджено до 13 років позбавлення волі.

У силі залишився і вирок колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України (УДО) Костянтину Кобзарю, якого за тими ж статтями, що й Януковича, засудили до 10 років тюремного ув'язнення.

Втеча Януковича: довгий шлях до Росії

У суді сторона обвинувачення довела, що 23 лютого 2014 року експрезидент України, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки Президента та за сприяння представників РФ, незаконно перетнув державний кордон України повітрям і організував переправлення щонайменше 20 осіб із числа близького оточення і військовослужбовців.

У цій операції були задіяні три військові вертольоти під керуванням льотчика ЗС РФ. Янукович і начальник його охорони вилетіли з околиць села Урзуф Мангушського району Донецької області на військовий аеродром у російському місті Єйськ. Далі їхній маршрут проходив через Анапу, а потім військово-транспортним літаком ЗС РФ вони дісталися до військового аеродрому "Гвардійське" на території Автономної Республіки Крим.

Тоді ж, стверджує слідство, Янукович ухвалив рішення остаточно покинути територію України за сприяння російської армії.

Перебуваючи на території військової частини чорноморського флоту РФ у районі Козачої бухти в Севастополі, він також підбурював військовослужбовців УДО України, які забезпечували його особисту охорону, втекти зі служби та переїхати до РФ. Ті, хто погодився на цей крок, разом із Януковичем морем покинули Україну.

За даними прокурорів, маршрут пересування президента-втікача територією України і Росії повністю контролювали і супроводжували співробітники ФСБ і військові Південного військового округу РФ, а також узгоджували безпосередньо з главою Кремля Володимиром Путіним.

Після втечі Янукович жив у підмосковному селищі Барвиха. У 2015 році Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук за звинуваченням у розкраданні коштів і держзраді, однак через низку процедур у 2017 році зняв "червону картку" на Януковича і його сина.

Зазначимо, що в Росії засекретили місце проживання Януковича.

1 вересня Віктор Янукович вирішив вийти в ефір і заявив, що "цілеспрямовано працював над зближенням України з Євросоюзом". Четвертий президент України нібито ставив кінцевою задачею вступ України до ЄС.