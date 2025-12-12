Сколько служат OLED-телевизоры и по каким причинам ломаются: эксперты ответили (видео)

Прежде чем покупать OLED-телевизор, стоит узнать о его плюсах и минусах. В этом материале Фокус расскажет, что следует учитывать будущим владельцам таких ТВ-панелей.

Экраны OLED-телевизоров относятся к числу лучших по качеству изображения. Однако у них есть недостатки, из-за которых они могут прослужить не так долго, как, например, LCD. На долговечность телевизора влияют и другие факторы, помимо самого дисплея. Поэтому лучше всего выбирать бренд с солидной репутацией в плане надежности. Также важно помнить об эффекте выгорания пикселей на OLED-панелях, который может возникнуть, если оставлять их включенными с одним и тем же изображением в течение длительного времени.

Проблема выгорания пикселей OLED-экранов

Выгорание — это склонность OLED-панелей к появлению остаточных артефактов от изображений, которые долгое время оставались на экране без перерыва. Экраны состоят из органических светодиодов, где каждый пиксель экрана имеет собственный источник света. Если один из пикселей остается включенным с одинаковой яркостью и цветом слишком долго, это может привести к сохранению этого состояния, таким образом "замораживая" изображение на экране.

Издание RTINGs недавно протестировало ТВ-панели, оставив их включенными на пиковой яркости на тысячи часов. Выводы экспертов относительно того, какой контент чаще всего вызывал выгорание, неоднозначны: в целом, риск наиболее заметен в контенте со статическими визуальными элементами, такими как новостные заставки или интерфейсы видеоигр. Однако эти тесты проводились в течение тысяч часов за короткий период времени; среднестатистический потребитель, вероятно, использует "тысячу часов" в течение нескольких лет.

В целом, OLED-экраны действительно имеют тенденцию к "выгоранию" при экстремальных нагрузках, в основном из-за того, что пиксельные диоды со временем теряют свои световые характеристики. Для тех, кто много смотрит телевизор, важно активировать все функции экономии пикселей (доступные через меню настроек), чтобы он прослужил долгие годы.

Согласно информации smarterglass.com, срок службы OLED-дисплеев обычно составляет от 20 000 до 100 000 часов, в зависимости от интенсивности использования и типа.

"За последнее десятилетие благодаря достижениям в этой области срок службы OLED-экранов увеличился втрое и теперь оценивается примерно в 100 000 часов", — говорится в материале.

OLED-телевизор в комнате

Другие причины поломки OLED-телевизоров

Хотя выгорание является одной из наиболее обсуждаемых причин поломки, существует множество других факторов, влияющих на выход из строя OLED-телевизоров. Хотя в этих устройствах нет подсветки, как в ЖК-панелях, возможно короткое замыкание или поломка самой OLED-панели, что приводит к появлению мертвых зон или артефактов.

Кроме того, в зоне риска все остальные компоненты телевизоров: от плат управления питанием, обеспечивающих необходимую энергию для всего устройства, до "основных" плат управления, содержащих процессор Smart TV, который передает инструкции всем компонентам. Эксперты из Geek Squad подтвердили, что телевизоры часто выходят из строя из-за неисправности одной из этих двух плат.

В целом, на ТВ-панели обычно предоставляется гарантия сроком на 1 или 2 года в зависимости от производителя, поэтому можно с уверенностью предположить, что компоненты телевизора прослужат как минимум столько же.

Журнал Consumer Reports в 2019 году обнаружил, что "20% телевизоров Hisense и Vizio испытывают проблемы в течение первых 5 лет". Телевизоры Samsung также получили множество свидетельств от пользователей о поломках в течение нескольких лет.

