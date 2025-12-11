Лучшие телевизоры 2025 года: топ-7 моделей, которые стоят своих денег (фото, видео)

В рейтинге оказались ТВ-панели от южнокорейских и китайских производителей, а также одного японского бренда.

Эксперты из bgr.com опубликовали список лучших телевизоров 2025 года, собрав мнения тестировщиков, а также отзывы пользователей на авторитетных интернет-площадках.

Телевизоры Samsung

Samsung лидирует в рейтинге удовлетворенности клиентов ASCI с результатом 83 балла. Смарт-телевизоры компании известны своей долговечностью, возможностями подключения и простотой использования.

"На протяжении многих лет этот южнокорейский производитель электроники неизменно лидирует по уровню доверия к бренду, лояльности клиентов и надежной поддержке", — отметили авторы.

8К-телевизор от Samsung Фото: June Wan/ZDNET

Samsung — один из самых продаваемых брендов телевизоров в мире. От бюджетных 4K до премиальных 8K, марка предлагает ТВ-панели на любой бюджет и размер. Новые телевизоры впечатляют качеством изображения, премиальным дизайном и превосходными игровыми функциями. Кроме того, обширная библиотека приложений, поддержка Bixby, функции ИИ и интеграция с системой "умный дом" — вот лишь некоторые из главных причин для покупки телевизоров Samsung.

CNET и RTings называют Samsung S95F лучшим телевизором с кристально чистым изображением. Этот телевизор отлично справляется с уменьшением бликов, что делает его идеальным для любого помещения, включая светлые комнаты. Trusted Reviews выделяет Samsung как ведущий бренд среди недорогих телевизоров. Также этот бренд выделяется своей универсальной линейкой больших экранов — более 70 и даже 90 дюймов.

ТВ-панели от LG

В 2025 году индекс удовлетворенности клиентов в США присвоил LG оценку 81 — на один балл выше, чем у Sony. Южнокорейский конгломерат предлагает разнообразный портфель, включающий в себя лучшие в отрасли OLED-телевизоры, функциональные модели среднего ценового сегмента и многофункциональные бюджетные варианты.

Телевизор LG в комнате Фото: LG

"В то время как Samsung занимает первое место по удовлетворенности клиентов, LG лидирует на мировом рынке OLED-телевизоров с долей 52,4%. Компания также предлагает больше вариантов размеров, однако не обеспечивает лучшего послепродажного обслуживания", — акцентируют специалисты

Основные преимущества телевизоров LG — это яркое качество изображения, превосходная обработка движений, мощные игровые функции и интуитивно понятная платформа webOS. TechRadar и Wired выделяют LG C4 как лучший телевизор в целом, а LG C5 получает звание лучшего премиального OLED-телевизора. Кроме того, LG постоянно фигурирует в списках лучших телевизоров Tom's Guide, PCMag и RTings.

Домашние кинотеатры Sony

Sony — один из ведущих брендов телевизоров с многолетней историей яркого качества изображения, премиального дизайна и инновационных функций. Бренд набрал 80 баллов в тестах ACSI, что говорит о высоком уровне удовлетворенности клиентов. Компания занимает четвертое место в рейтинге International Brand Equity с долей рынка в 4,1%.

Обзор на телевизор Bravia 8 II

Новейшие OLED-телевизоры Sony, такие как Bravia 8 II, известны своей лучшей в отрасли обработкой изображения. SmartHomeSounds, протестировав Sony Bravia 8 II, пришли к выводу, что она обеспечивает более сбалансированное и естественное изображение по сравнению с аналогами от Samsung. WIRED также согласен с тем, что Sony Bravia 8 II обеспечивает наиболее захватывающий просмотр. В дополнение к превосходному качеству изображения, там удобный интерфейс Google TV и исключительные игровые функции для PlayStation.

"Стоит отметить, что Sony предлагает ограниченный выбор бюджетных вариантов. Бренд также несколько дороже по сравнению со своими конкурентами, Samsung и LG. Тем не менее, телевизоры Sony выделяются своим безупречным качеством изображения и звука", — уверены авторы.

ТВ-экраны от Hisense

По данным ACSI, Hisense занимает второе место после Samsung с впечатляющим результатом в 82 балла в рейтинге удовлетворенности клиентов. Бренд также был отмечен наградами за обслуживание клиентов и даже получил 3,8 звезды на Trustpilot UK. В частности, новые модели имеют очень хорошие оценки клиентов. Этот бренд смарт-телевизоров известен во всем мире своими доступными и многофункциональными телевизорами. Кроме того, телевизоры Hisense высоко оцениваются некоторыми ведущими изданиями.

Обзор на Hisense U8N

По данным Tech Radar, Hisense U8N — лучший телевизор среднего ценового сегмента, сочетающий преимущества премиум-класса. RTings поставил Hisense U8QG высокую оценку 8,4 за широкий спектр современных функций, таких как HDR10+, Dolby Vision, порты HDMI и поддержка 4K@165Hz. Hisense U75QG также обладает некоторыми схожими функциями по более низкой цене.

Тестировщики отметили, что даже бюджетные и недорогие телевизоры этой марки обладают отличными характеристиками за свою цену. Однако в моделях ULED используются VA-панели, которые имеют узкие углы обзора.

"Хотя они могут не сравниться с премиальными конкурентами, такими как Samsung и LG, эти ТВ-панели предлагают яркие дисплеи, хорошую цветопередачу, мощный звук и удивительно хорошую производительность в играх. Тем не менее, у телевизоров Hisense также больше ошибок и проблем с контролем качества", — указали специалисты.

Телевизоры TCL

Хотя на рынке телевизоров премиум-класса доминируют LG, Samsung и Sony, TCL является одним из лучших вариантов для тех, кто ищет смарт-телевизоры по выгодной цене. В прошлом году TCL получила оценку 79 в Американском индексе удовлетворенности клиентов, а сейчас она выросла до 81, показав улучшение на 3% по сравнению с предыдущим годом. Бренд также занимает второе место после Samsung и LG по международной узнаваемости бренда с долей рынка в 11,5%.

Обзор на TCL QM6K

Помимо высоких оценок в опросах, TCL получает положительные отзывы от ведущих экспертов в области технологий. What Hi-Fi считает TCL лучшим бюджетным брендом телевизоров, который даже превосходит предложения Hisense по некоторым параметрам. Мини-LED телевизоры среднего ценового сегмента впечатляют TechRadar качеством изображения, углами обзора, конкурентоспособной ценой и долговечностью. WIRED называет TCL QM6K лучшим телевизором для большинства людей, потому что он сочетает в себе множество новых технологий всего за 650 долларов.

"RTings также хвалит телевизоры за качество изображения, удобную операционную систему и игровые функции. Однако издание также отметило, что большинство телевизоров TCL имеют узкие углы обзора, что не идеально для помещений с широким расположением сидений", — заключили эксперты.

Ранее мы писали о том, что эксперты назвали худшие телевизоры 2025 года. В антирейтинг попали бренды, которые существуют на рынке довольно давно, — такие как Philips, Toshiba, Panasonic. Это и не удивительно, ведь в на конкурентном рынке у них есть сильные соперники из Южной Кореи и Китая.