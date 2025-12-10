Худшие телевизоры 2025 года: 5 моделей, на которые не стоило тратить деньги (фото)

В антирейтинг попали бренды, которые существуют на рынке довольно давно, — такие как Philips, Toshiba, Panasonic. Это и не удивительно, ведь в на конкурентном рынке у них есть сильные соперники из Южной Кореи и Китая.

Издание bgr.com составило рейтинг худших ТВ-панелей, ориентируясь на отзыва покупателей. Там оказались японские бренды, а также американские производители и марка из Нидерландов.

Amazon

Телевизор Amazon Фото: Amazon.com

Хотя телевизоры Amazon предлагают хорошее соотношение цены и качества, они могут уступать конкурентам, таким как Hisense, в таких областях, как яркость и уровень черного. Кроме того, некоторые модели имеют более медленное время отклика, поэтому возникают проблемы размытия во время динамичных сцен.

Кроме того, как и любое другое устройство Alexa, телевизоры Amazon чересчур настойчиво продвигают дополнительные сервисы и контент.

Roku

Телевизор Roku Plus Фото: cnet.com

Хотя смарт-телевизоры Roku предлагают отличное оборудование и интерфейс, они все же не могут сравниться с производительностью дисплея ведущих конкурентов. Даже лучшие модели имеют проблемы с бликами и отражениями.

Toshiba

Телевизор Toshiba Фото: Toshiba

В целом, Toshiba предлагает 4K-телевизоры по выгодной цене, но они не подойдут пользователям, которые хотят получить высококачественное изображение или игровой опыт. По сравнению с такими брендами, как Samsung, LG или Sony, Toshiba отстает по качеству сборки и производительности. На ConsumerAffairs есть несколько жалоб на высокие затраты на ремонт, да и служба поддержки клиентов также имеет плохие отзывы.

Philips

Телевизор Philips Фото: Philips

Несмотря на то, что телевизоры Philips эволюционировали и обеспечивают хорошее качество изображения, они все еще не могут сравниться с основными игроками по уровню черного и общему сроку службы. Кроме того, некоторые пользователи делятся негативными отзывами и проблемами с более крупными моделями на сайте ConsumerAffairs.

Panasonic

Телевизор Panasonic Фото: Panasonic

Даже лучшие OLED-телевизоры Panasonic имеют ограниченное количество портов HDMI 2.1. По мнению тестировщиков из Trusted Reviews, модель Panasonic Z90A является лучшим OLED-телевизором для большинства пользователей, но все же имеет недостаток — заметный зеленоватый оттенок под определенными углами обзора.

Хотя телевизоры Panasonic обеспечивают ощущение высокого качества, некоторые пользователи также делятся негативным опытом обслуживания клиентов и стоимостью ремонта на сайте ConsumerAffairs. Более старые модели получают много негативных отзывов из-за тормозящего программного обеспечения "Мой домашний экран".

Ранее мы писали про 6 телевизоров, которые не стоит покупать. При создании недорогих телевизоров производителям приходится жертвовать качеством, однако шесть бюджетных моделей во время тестирования оказались намного хуже, чем в рекламе.