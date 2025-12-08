Дешевые телевизоры, которые разочаровали всех: 6 моделей, которые не стоит покупать

При создании недорогих телевизоров производителям приходится жертвовать качеством, однако шесть бюджетных моделей во время тестирования оказались намного хуже, чем в рекламе.

У Hisense 32A45KV, Toshiba 75C350LU, Vizio VFD32M-0807, Vizio V4K65M-0804, TCL 40Q3K, TCL 55S551G часто не работают такие функции, как HDR, масштабирование до 4K и смарт-приложения. У них оказались слабые процессорі, плохая подсветка и некачественные панели, что приводит к плохому качеству изображения. Такими выводами поделились обозреватели портала BGR.

Они изучили рейтинг американской общественной организации Consumer Reports, составленный по оценкам экспертов и потребителей, а затем отобрали модели с рейтингом ниже 50 и бюджетом до 500 долларов. Затем характеристики каждого телевизора проверили вручную, чтобы выявить отсутствие или ограничение каких-либо важных функций. Авторы BGR также опирались на результаты тестов Consumer Reports, оценившими качество изображения, передачу движений, HDR и звука. Результаты сопоставили с обзорами авторитетных медиа Rtings и PCMag, а также с отзывами пользователей, чтобы убедиться в наличии повторяющихся проблем.

Відео дня

Hisense 32A45KV

У Hisense есть и хорошие, и плохие телевизоры Фото: Consumer Reports

Бюджетные модели Hisense традиционно имеют ряд недостатков, которые сразу бросаются в глаза. Модель 32A45KV поддерживает только разрешение 720p, что очень мало в 2025 году. В рейтинге Consumer Reports отмечается, что изображение в целом выглядит размытым, а темные сцены теряют глубину и контрастность, становясь скорее серыми, нежели черными. Динамические сцены также выглядят посредственно, поскольку частоты обновления в 60 ГЦ не хватает для передачи быстрых движений.

Угол обзора плохой, по бокам цвета размываются. Слабая яркость приводит к тому, что при дневном свете изображение может выглядеть размытым и тусклым.

Телевизор может быть довольно громким, но басы у него слабые, а высокие частоты нечетки, в итоге звук кажется плоским и не очень объемным. Для обычных телепередач он сгодится, но при просмотре фильмов или музыки слабый звук становится очень заметным.

Операционная система Vidaa хорошо оптимизирована, но пользователи жалуются на медленную загрузку приложений и периодические сбои.

Toshiba 75C350LU

Производитель пожертвовал слишком многим, чтобы удержать цену ниже 500 долларов. Toshiba 75C350LU обеспечивает достойную цветопередачу на большом экране, широкими углами обзора и хорошим звуком. Однако в остальном у него слишком много явных недостатков, которые портят просмотр.

Модель с диагональю 75 дюймов имеет разрешение 3840 × 2160 и поддерживает форматы HDR, включая Dolby Vision и HDR10, но именно здесь компромиссы становятся очевидными. Частота обновления 60 Гц ограничивает четкость движения и отзывчивость в играх по сравнению с телевизорами с частотой 120 Гц.

По данным Consumer Reports, уровни контрастности не добавляют глубины сценам, а низкие уровни черного приводят к более серым оттенкам в темных сценах. Темным сценам не хватает глубины, а черные цвета часто выглядят серыми.

Производительность HDR снижается из-за низкой пиковой яркости, поэтому яркие детали в HDR-контенте будут выглядеть тусклее, чем должны. Переменной частоты обновления (VRR) нет, поэтому телевизор будет гораздо медленнее реагировать на команды во время игр, чем телевизоры получше.

Vizio VFD32M-0807

Телевизор Vizio VFD32M-0807 не во всем соответствует рекламе Фото: Vizio

Телевизор не поддерживает разрешение 4K и нативный HDR (поддерживается только через HDMI), ограничиваясь только Full HD. Без HDR-форматов темные фильмы будут выглядеть невзрачными, плоскими и серыми.

Углы обзора плохие, что снижает боковую видимость. В телевизоре используется светодиодная подсветка Full Array LED без зон локального затемнения, что приводит к низкой контрастности и низкому уровню черного. Владельцы также жалуются на медленную отрисовку изображения с заметной пикселизацией.

Качество звука и громкость тоже могут заставить пожалеть о покупке, если установить телевизор в большой комнате. В наличии всего два порта HDMI, что мешает подключать устройства.

Vizio V4K65M-0804

Телевизор Vizio V4K65M-0804 имеет много недостатков Фото: PC Mag

Модель обладает разрешением 4K UHD и поддерживает HDR-форматы, включая Dolby Vision, HDR10+, HDR10 и HLG, что может привлечь покупателя в сочетании с низкой ценой. Но при этом низкая частота обновления ограничивает плавность движения в динамичных сценах, уровень черного нестабилен, а качество изображения снижается при просмотре под большим углом, особенно снизу или сбоку. Наличие HDR никак не помогает из-за низкой яркости.

В полноэкранном тесте SDR (стандартный динамический диапазон) Vizio V4K65M-0804 пиковую яркость в 273 нит, а в HDR — 282 нит. Кроме того, обозреватели отметили ограниченный цветовой диапазон телевизора.

Динамик обеспечивает хороший уровень громкости с приятными высокими частотами, но общее качество звука разочаровывает, особенно на высокой громкости когда не хватает басов.

TCL 40Q3K

Телевизор TCL 40Q3K не рекомендуют эксперты Фото: Скриншот

Модель воспроизводит контент вплоть до Full HD, но качество в лучшем случае среднее, несмотря на хорошую цветопередачу. Изображение получается не очень четким, особенно в темных сценах. В ярко освещенных помещениях телевизор страдает из-за низкой контрастности.

Для видеоигр телевизор выбирать не стоит, поскольку телевизор не может обеспечить плавное и не размытое изображение во время динамичных сцен. TCL 40Q3K запускается медленно, а приложения открываются с задержкой.

Панель HVA телевизора имеет узкий угол обзора и хорошо смотрится только если сидеть по центру. Звук довольно громкий, но слабые низкие частоты и слегка резкие высокие частоты делают звук тонким и не очень объемным.

TCL 55S551G

Бренд известен своими хорошими бюджетными моделями, но не все из них получились одинаково хорошими. В этом случае одним из главных недостактков является узкий угол обзора, поэтому семейный просмотр нельзя назвать комфортным, ведь качество изображения ухудшается по мере удаления от центра.

Тесты показали низкую эффективность HDR, поскольку телевизор не обладает необходимой яркостью. Яркость SDR также была ниже среднего. Отсутствие локального затемнения означает, что в темных сценах сложно будет что-то разглядеть.

Баланс звука ухудшается при увеличении громкости: басы слабеют, высокие частоты становятся резкими, а некоторые частоты могут подавлять другие.

Ранее писали о 3 лучших бюджетных телевизорах 2025 года по итогам тестирования экспертами RTINGS. TCL и Hisense приятно отличились в этом сегменте.