Топ 6 телевізорів, які не варто купувати: ці бюджетні моделі розчарували (фото)

Під час створення недорогих телевізорів виробникам доводиться жертвувати якістю, проте шість бюджетних моделей під час тестування виявилися набагато гіршими, ніж у рекламі.

У Hisense 32A45KV, Toshiba 75C350LU, Vizio VFD32M-0807, Vizio V4K65M-0804, TCL 40Q3K, TCL 55S551G часто не працюють такі функції, як HDR, масштабування до 4K і смарт-додатки. У них виявилися слабкі процесори, погане підсвічування і неякісні панелі, що призводить до поганої якості зображення. Такими висновками поділилися оглядачі порталу BGR.

Вони вивчили рейтинг американської громадської організації Consumer Reports, складений за оцінками експертів і споживачів, а потім відібрали моделі з рейтингом нижче 50 і бюджетом до 500 доларів. Потім характеристики кожного телевізора перевірили вручну, щоб виявити відсутність або обмеження будь-яких важливих функцій. Автори BGR також спиралися на результати тестів Consumer Reports, які оцінили якість зображення, передавання рухів, HDR і звуку. Результати зіставили з оглядами авторитетних медіа Rtings і PCMag, а також з відгуками користувачів, щоб переконатися в наявності повторюваних проблем.

Відео дня

Hisense 32A45KV

У Hisense є і хороші, і погані телевізори Фото: Consumer Reports

Бюджетні моделі Hisense традиційно мають низку недоліків, які одразу кидаються в очі. Модель 32A45KV підтримує тільки роздільну здатність 720p, що дуже мало в 2025 році. У рейтингу Consumer Reports зазначається, що зображення загалом має розмитий вигляд, а темні сцени втрачають глибину і контрастність, стаючи радше сірими, ніж чорними. Динамічні сцени також виглядають посередньо, оскільки частоти оновлення в 60 ГЦ не вистачає для передавання швидких рухів.

Кут огляду поганий, з боків кольори розмиваються. Слабка яскравість призводить до того, що за денного світла зображення може виглядати розмитим і тьмяним.

Телевізор може бути доволі гучним, але баси у нього слабкі, а високі частоти нечіткі, в результаті звук здається плоским і не дуже об'ємним. Для звичайних телепередач він згодиться, але під час перегляду фільмів або музики слабкий звук стає дуже помітним.

Операційна система Vidaa добре оптимізована, але користувачі скаржаться на повільне завантаження додатків і періодичні збої.

Toshiba 75C350LU

Виробник пожертвував занадто багатьом, щоб утримати ціну нижче 500 доларів. Toshiba 75C350LU забезпечує гідне перенесення кольорів на великому екрані, широкими кутами огляду і хорошим звуком. Однак в іншому в нього занадто багато явних недоліків, які псують перегляд.

Модель з діагоналлю 75 дюймів має роздільну здатність 3840 × 2160 і підтримує формати HDR, включно з Dolby Vision і HDR10, але саме тут компроміси стають очевидними. Частота оновлення 60 Гц обмежує чіткість руху та чуйність в іграх порівняно з телевізорами з частотою 120 Гц.

За даними Consumer Reports, рівні контрастності не додають глибини сценам, а низькі рівні чорного призводять до сіріших відтінків у темних сценах. Темним сценам не вистачає глибини, а чорні кольори часто виглядають сірими.

Продуктивність HDR знижується через низьку пікову яскравість, тому яскраві деталі в HDR-контенті матимуть тьмяніший вигляд, ніж повинні. Змінної частоти оновлення (VRR) немає, тому телевізор буде набагато повільніше реагувати на команди під час ігор, ніж кращі телевізори.

Vizio VFD32M-0807

Телевізор Vizio VFD32M-0807 не в усьому відповідає рекламі Фото: Vizio

Телевізор не підтримує роздільну здатність 4K і нативний HDR (підтримується тільки через HDMI), обмежуючись тільки Full HD. Без HDR-форматів темні фільми матимуть непоказний, плоский і сірий вигляд.

Кути огляду погані, що знижує бічну видимість. У телевізорі використовується світлодіодне підсвічування Full Array LED без зон локального затемнення, що призводить до низької контрастності та низького рівня чорного. Власники також скаржаться на повільне відтворення зображення з помітною пікселізацією.

Якість звуку і гучність теж можуть змусити пошкодувати про покупку, якщо встановити телевізор у великій кімнаті. У наявності всього два порти HDMI, що заважає підключати пристрої.

Vizio V4K65M-0804

Телевізор Vizio V4K65M-0804 має багато недоліків Фото: PC Mag

Модель має роздільну здатність 4K UHD і підтримує HDR-формати, включно з Dolby Vision, HDR10+, HDR10 і HLG, що може привабити покупця в поєднанні з низькою ціною. Але водночас низька частота оновлення обмежує плавність руху в динамічних сценах, рівень чорного нестабільний, а якість зображення знижується під час перегляду під великим кутом, особливо знизу або збоку. Наявність HDR ніяк не допомагає через низьку яскравість.

У повноекранному тесті SDR (стандартний динамічний діапазон) Vizio V4K65M-0804 показав пікову яскравість у 273 ніт, а в HDR — 282 ніт. Крім того, оглядачі зауважили обмежений колірний діапазон телевізора.

Динамік забезпечує хороший рівень гучності з приємними високими частотами, але загальна якість звуку розчаровує, особливо на високій гучності, коли не вистачає басів.

TCL 40Q3K

Телевізор TCL 40Q3K не рекомендують експерти Фото: Скриншот

Модель відтворює контент аж до Full HD, але якість у кращому разі середня, незважаючи на хороше передавання кольору. Зображення виходить не дуже чітким, особливо в темних сценах. У яскраво освітлених приміщеннях телевізор страждає через низьку контрастність.

Для відеоігор телевізор вибирати не варто, оскільки телевізор не може забезпечити плавне і не розмите зображення під час динамічних сцен. TCL 40Q3K запускається повільно, а додатки відкриваються із затримкою.

Панель HVA телевізора має вузький кут огляду і має гарний вигляд тільки якщо сидіти по центру. Звук досить гучний, але слабкі низькі частоти і злегка різкі високі частоти роблять звук тонким і не дуже об'ємним.

TCL 55S551G

Бренд відомий своїми хорошими бюджетними моделями, але не всі з них вийшли однаково хорошими. У цьому випадку одним із головних недоліків є вузький кут огляду, тому сімейний перегляд не можна назвати комфортним, адже якість зображення погіршується в міру віддалення від центру.

Тести показали низьку ефективність HDR, оскільки телевізор не володіє необхідною яскравістю. Яскравість SDR також була нижчою за середню. Відсутність локального затемнення означає, що в темних сценах складно буде щось розгледіти.

Баланс звуку погіршується під час збільшення гучності: баси слабшають, високі частоти стають різкими, а деякі частоти можуть пригнічувати інші.

Раніше писали про 3 найкращі бюджетні телевізори 2025 року за підсумками тестування експертами RTINGS. TCL і Hisense приємно відзначилися в цьому сегменті.