Найгірші телевізори 2025 року: 5 моделей, на які не варто було витрачати гроші (фото)

До антирейтингу потрапили бренди, які існують на ринку досить давно, — такі як Philips, Toshiba, Panasonic. Це й не дивно, адже на конкурентному ринку в них є сильні суперники з Південної Кореї та Китаю.

Видання bgr.com склало рейтинг найгірших ТВ-панелей, орієнтуючись на відгуки покупців. Там опинилися японські бренди, а також американські виробники і марка з Нідерландів.

Амазонка

Телевізор Amazon Фото: мороженое

Хоча телевізори Amazon пропонують гарне співвідношення ціни та якості, вони можуть поступатися конкурентам, таким як Hisense, у таких сферах, як яскравість і рівень чорного. Крім того, деякі моделі мають повільніший час відгуку, тому виникають проблеми розмиття під час динамічних сцен.

Крім того, як і будь-який інший пристрій Alexa, телевізори Amazon надто наполегливо просувають додаткові сервіси та контент.

Roku

Телевізор Roku Plus Фото: cnet.com

Хоча смарт-телевізори Roku пропонують чудове обладнання та інтерфейс, вони все ж не можуть зрівнятися з продуктивністю дисплея провідних конкурентів. Навіть найкращі моделі мають проблеми з відблисками та віддзеркаленнями.

Toshiba

Телевізор Toshiba Фото: Toshiba

Загалом, Toshiba пропонує 4K-телевізори за вигідною ціною, але вони не підійдуть користувачам, які хочуть отримати високоякісне зображення або ігровий досвід. Порівняно з такими брендами, як Samsung, LG або Sony, Toshiba відстає за якістю збірки та продуктивністю. На ConsumerAffairs є кілька скарг на високі витрати на ремонт, та й служба підтримки клієнтів також має погані відгуки.

Philips

Телевізор Philips Фото: Philips

Незважаючи на те, що телевізори Philips еволюціонували і забезпечують хорошу якість зображення, вони все ще не можуть зрівнятися з основними гравцями за рівнем чорного і загальним терміном служби. Крім того, деякі користувачі діляться негативними відгуками і проблемами з більшими моделями на сайті ConsumerAffairs.

Panasonic

Телевізор Panasonic Фото: Panasonic

Навіть найкращі OLED-телевізори Panasonic мають обмежену кількість портів HDMI 2.1. На думку тестувальників з Trusted Reviews, модель Panasonic Z90A є найкращим OLED-телевізором для більшості користувачів, але все ж має недолік — помітний зеленуватий відтінок під певними кутами огляду.

Хоча телевізори Panasonic забезпечують відчуття високої якості, деякі користувачі також діляться негативним досвідом обслуговування клієнтів і вартістю ремонту на сайті ConsumerAffairs. Старіші моделі отримують багато негативних відгуків через гальмівне програмне забезпечення "Мій домашній екран".

