Найкращі телевізори 2025 року: топ 7 моделей, які варті своїх грошей (фото, відео)

У рейтингу опинилися ТВ-панелі від південнокорейських і китайських виробників, а також одного японського бренду.

Експерти з bgr.com опублікували список найкращих телевізорів 2025 року, зібравши думки тестувальників, а також відгуки користувачів на авторитетних інтернет-майданчиках.

Телевізори Samsung

Samsung лідирує в рейтингу задоволеності клієнтів ASCI з результатом 83 бали. Смарт-телевізори компанії відомі своєю довговічністю, можливостями підключення та простотою використання.

"Упродовж багатьох років цей південнокорейський виробник електроніки незмінно лідирує за рівнем довіри до бренду, лояльності клієнтів і надійної підтримки", — зазначили автори.

8К-телевізор від Samsung Фото: June Wan/ZDNET

Samsung — один із найбільш продаваних брендів телевізорів у світі. Від бюджетних 4K до преміальних 8K, марка пропонує ТВ-панелі на будь-який бюджет і розмір. Нові телевізори вражають якістю зображення, преміальним дизайном і чудовими ігровими функціями. Крім того, велика бібліотека додатків, підтримка Bixby, функції ШІ та інтеграція з системою "розумний дім" — ось лише деякі з головних причин для покупки телевізорів Samsung.

CNET і RTings називають Samsung S95F найкращим телевізором із кристально чистим зображенням. Цей телевізор відмінно справляється зі зменшенням відблисків, що робить його ідеальним для будь-якого приміщення, включно зі світлими кімнатами. Trusted Reviews виділяє Samsung як провідний бренд серед недорогих телевізорів. Також цей бренд виділяється своєю універсальною лінійкою великих екранів — понад 70 і навіть 90 дюймів.

ТВ-панелі від LG

У 2025 році індекс задоволеності клієнтів у США присвоїв LG оцінку 81 — на один бал вище, ніж у Sony. Південнокорейський конгломерат пропонує різноманітний портфель, що містить найкращі в галузі OLED-телевізори, функціональні моделі середнього цінового сегмента і багатофункціональні бюджетні варіанти.

Телевізор LG у кімнаті Фото: LG

"У той час як Samsung посідає перше місце за задоволеністю клієнтів, LG лідирує на світовому ринку OLED-телевізорів із часткою 52,4%. Компанія також пропонує більше варіантів розмірів, проте не забезпечує кращого післяпродажного обслуговування", — акцентують фахівці

Основні переваги телевізорів LG — це яскрава якість зображення, чудова обробка рухів, потужні ігрові функції та інтуїтивно зрозуміла платформа webOS. TechRadar і Wired виділяють LG C4 як найкращий телевізор загалом, а LG C5 отримує звання найкращого преміального OLED-телевізора. Крім того, LG постійно фігурує в списках найкращих телевізорів Tom's Guide, PCMag і RTings.

Домашні кінотеатри Sony

Sony — один із провідних брендів телевізорів із багаторічною історією яскравої якості зображення, преміального дизайну та інноваційних функцій. Бренд набрав 80 балів у тестах ACSI, що свідчить про високий рівень задоволеності клієнтів. Компанія посідає четверте місце в рейтингу International Brand Equity з часткою ринку в 4,1%.

Огляд на телевізор Bravia 8 II

Новітні OLED-телевізори Sony, такі як Bravia 8 II, відомі своєю найкращою в галузі обробкою зображення. SmartHomeSounds, протестувавши Sony Bravia 8 II, дійшли висновку, що вона забезпечує більш збалансоване і природне зображення порівняно з аналогами від Samsung. WIRED також згоден з тим, що Sony Bravia 8 II забезпечує найбільш захоплюючий перегляд. На додаток до чудової якості зображення, там зручний інтерфейс Google TV і виняткові ігрові функції для PlayStation.

"Варто зазначити, що Sony пропонує обмежений вибір бюджетних варіантів. Бренд також дещо дорожчий порівняно зі своїми конкурентами, Samsung і LG. Проте телевізори Sony виділяються своєю бездоганною якістю зображення і звуку", — впевнені автори.

ТВ-екрани від Hisense

За даними ACSI, Hisense посідає друге місце після Samsung із вражаючим результатом у 82 бали в рейтингу задоволеності клієнтів. Бренд також був відзначений нагородами за обслуговування клієнтів і навіть отримав 3,8 зірки на Trustpilot UK. Зокрема, нові моделі мають дуже хороші оцінки клієнтів. Цей бренд смарт-телевізорів відомий у всьому світі своїми доступними та багатофункціональними телевізорами. Крім того, телевізори Hisense високо оцінюються деякими провідними виданнями.

Огляд на Hisense U8N

За даними Tech Radar, Hisense U8N — найкращий телевізор середнього цінового сегмента, що поєднує переваги преміум-класу. RTings поставив Hisense U8QG високу оцінку 8,4 за широкий спектр сучасних функцій, як-от HDR10+, Dolby Vision, порти HDMI і підтримка 4K@165Hz. Hisense U75QG також має деякі схожі функції за нижчою ціною.

Тестувальники відзначили, що навіть бюджетні та недорогі телевізори цієї марки мають відмінні характеристики за свою ціну. Однак у моделях ULED використовуються VA-панелі, які мають вузькі кути огляду.

"Хоча вони можуть не зрівнятися з преміальними конкурентами, такими як Samsung і LG, ці ТВ-панелі пропонують яскраві дисплеї, гарне перенесення кольорів, потужний звук і напрочуд хорошу продуктивність в іграх. Проте, у телевізорів Hisense також більше помилок і проблем з контролем якості", — вказали фахівці.

Телевізори TCL

Хоча на ринку телевізорів преміум-класу домінують LG, Samsung і Sony, TCL є одним із найкращих варіантів для тих, хто шукає смарт-телевізори за вигідною ціною. Минулого року TCL отримала оцінку 79 в Американському індексі задоволеності клієнтів, а зараз вона зросла до 81, показавши поліпшення на 3% порівняно з попереднім роком. Бренд також посідає друге місце після Samsung і LG за міжнародною впізнаваністю бренду з часткою ринку в 11,5%.

Огляд на TCL QM6K

Крім високих оцінок в опитуваннях, TCL отримує позитивні відгуки від провідних експертів у галузі технологій. What Hi-Fi вважає TCL найкращим бюджетним брендом телевізорів, який навіть перевершує пропозиції Hisense за деякими параметрами. Міні-LED телевізори середнього цінового сегмента вражають TechRadar якістю зображення, кутами огляду, конкурентоспроможною ціною і довговічністю. WIRED називає TCL QM6K найкращим телевізором для більшості людей, тому що він поєднує в собі безліч нових технологій всього за 650 доларів.

"RTings також хвалить телевізори за якість зображення, зручну операційну систему та ігрові функції. Однак видання також зазначило, що більшість телевізорів TCL мають вузькі кути огляду, що не ідеально для приміщень із широким розташуванням сидінь", — підсумували експерти.

Раніше ми писали про те, що експерти назвали найгірші телевізори 2025 року. В антирейтинг потрапили бренди, які існують на ринку досить давно, — такі як Philips, Toshiba, Panasonic. Це й не дивно, адже на конкурентному ринку в них є сильні суперники з Південної Кореї та Китаю.