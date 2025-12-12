Скільки служать OLED-телевізори і з яких причин ламаються: експерти відповіли (відео)

Перш ніж купувати OLED-телевізор, варто дізнатися про його плюси і мінуси. У цьому матеріалі Фокус розповість, що слід враховувати майбутнім власникам таких ТВ-панелей.

Екрани OLED-телевізорів належать до числа найкращих за якістю зображення. Однак у них є недоліки, через які вони можуть прослужити не так довго, як, наприклад, LCD. На довговічність телевізора впливають і інші чинники, крім самого дисплея. Тому найкраще вибирати бренд із солідною репутацією в плані надійності. Також важливо пам'ятати про ефект вигоряння пікселів на OLED-панелях, який може виникнути, якщо залишати їх увімкненими з одним і тим самим зображенням протягом тривалого часу.

Проблема вигоряння пікселів OLED-екранів

Вигоряння — це схильність OLED-панелей до появи залишкових артефактів від зображень, які довгий час залишалися на екрані без перерви. Екрани складаються з органічних світлодіодів, де кожен піксель екрана має власне джерело світла. Якщо один із пікселів залишається увімкненим з однаковою яскравістю та кольором занадто довго, це може призвести до збереження цього стану, таким чином "заморожуючи" зображення на екрані.

Відео дня

Видання RTINGs нещодавно протестувало ТВ-панелі, залишивши їх увімкненими на піковій яскравості на тисячі годин. Висновки експертів щодо того, який контент найчастіше спричиняв вигоряння, неоднозначні: загалом, ризик найпомітніший у контенті зі статичними візуальними елементами, як-от новинні заставки або інтерфейси відеоігор. Однак ці тести проводилися протягом тисяч годин за короткий період часу; середньостатистичний споживач, імовірно, використовує "тисячу годин" протягом кількох років.

Загалом OLED-екрани справді мають тенденцію до "вигоряння" за екстремальних навантажень, здебільшого через те, що піксельні діоди з часом втрачають свої світлові характеристики. Для тих, хто багато дивиться телевізор, важливо активувати всі функції економії пікселів (доступні через меню налаштувань), щоб він прослужив довгі роки.

Згідно з інформацією smarterglass.com, термін служби OLED-дисплеїв зазвичай становить від 20 000 до 100 000 годин, залежно від інтенсивності використання і типу.

"За останнє десятиліття завдяки досягненням у цій царині термін служби OLED-екранів збільшився втричі і тепер оцінюють приблизно в 100 000 годин", — ідеться в матеріалі.

OLED-телевізор у кімнаті Фото: cnet.com

Інші причини поломки OLED-телевізорів

Хоча вигоряння є однією з найбільш обговорюваних причин поломки, існує безліч інших чинників, що впливають на вихід з ладу OLED-телевізорів. Хоча в цих пристроях немає підсвічування, як у РК-панелях, можливе коротке замикання або поломка самої OLED-панелі, що призводить до появи мертвих зон або артефактів.

Крім того, у зоні ризику всі інші компоненти телевізорів: від плат управління живленням, що забезпечують необхідну енергію для всього пристрою, до "основних" плат управління, що містять процесор Smart TV, який передає інструкції всім компонентам. Експерти з Geek Squad підтвердили, що телевізори часто виходять з ладу через несправність однієї з цих двох плат.

Загалом, на ТВ-панелі зазвичай надають гарантію терміном на 1 або 2 роки залежно від виробника, тому можна з упевненістю припустити, що компоненти телевізора прослужать щонайменше стільки ж.

Журнал Consumer Reports у 2019 році виявив, що "20% телевізорів Hisense і Vizio відчувають проблеми протягом перших 5 років". Телевізори Samsung також отримали безліч свідчень від користувачів про поломки протягом декількох років.

Раніше ми писали про 7 найкращих телевізорів 2025 року, які варті своїх грошей. У рейтингу опинилися ТВ-панелі від південнокорейських і китайських виробників, а також одного японського бренду.