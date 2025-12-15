ВС РФ атакуют Украину "шахедами": какие регионы под ударом

В ночь на 15 декабря российские оккупационные войска запустили в сторону Украины десятки групп ударных дронов типа "шахед", из-за чего во многих областях объявлена воздушная опасность.

Кроме того, враг атакует некоторые регионы управляемыми авиабомбами, сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Пуски КАБ на Запорожье", — говорится в сообщении.

В ВС ВСУ также указали направления в которых сейчас летят беспилотники и города, которым грозит удар с неба, в частности:

БпЛА на севере от Николаева, направление Баштанка;

БпЛА на Полтавщине, направление н.п.Решетиловка;

БпЛА с Николаевщины в направлении г.Кривой Рог;

БпЛА в направлении г.Кременчуг;

БпЛА в Одесскую область из акватории Черного моря, на Затоку.

В то же время по данным мониторов, стратегическая авиация противника пока не активна, а российские корабли-ракетоносители заведены в порты базирования.

Воздушная тревога на момент публикации материала была объявлена в основном в восточных и центральных регионах Украины.

Воздушная тревога в Украине Фото: Скриншот

Напомним, 14 декабря Николаев временно остался без электроснабжения и водоснабжения из-за ликвидации последствий российских обстрелов.

В этот же день ВС РФ осуществили массированный удар по Запорожью и Сумской области.