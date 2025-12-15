ЗС РФ атакують Україну "шахедами": які регіони під ударом
У ніч на 15 грудня російські окупаційні війська запустили у бік України десятки груп ударних дронів типу "шахед", через що у багатьох областях оголошено повітряну небезпеку.
Крім того, ворог атакує деякі регіони керованим авіабомбами, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Пуски КАБ на Запоріжжі", — йдеться у повідомленні.
В ПС ЗСУ також вказали напрямки в яких наразі летять безпілотники та міста, яким загрожує удар з неба, зокрема:
- БпЛА на півночі від Миколаїва, напрямок Баштанка;
- БпЛА на Полтавщині,напрямок н.п.Решетилівка;
- БпЛА з Миколаївщини в напрямку м.Кривий Ріг;
- БпЛА в напрямку м.Кременчук;
- БпЛА на Одещину з акваторії Чорного моря, на Затоку.
Водночас за даними моніторів, стратегічна авіація противника наразі не активна, а російські кораблі-ракетоносії заведені у порти базування.
Повітряна тривога на момент публікації матеріалу була оголошена здебільшого у східних та центральних регіонах України.
Нагадаємо, 14 грудня Миколаїв тимчасово залишився без електропостачання та водопостачання через ліквідацію наслідків російських обстрілів.
У цей же день ЗС РФ здійснили масований удар по Запоріжжю та Сумщині.