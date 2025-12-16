Тонкий смартфон оснастили огромным аккумулятором на 10 000 мАч: что это за модель
Смартфон Redmi K90 Ultra может получить огромный аккумулятор, а также значительное улучшение камеры по сравнению с предшественником.
Вероятные характеристики будущего смартфона раскрыл портал Gizmochina, ссылаясь на инсайдера Digital Chat Station.
В своей заметке информатор упоминает некоторые ключевые характеристики неназванного телефона. В издании считают, что речь идет о Redmi K90 Ultra.Важно
По данным инсайдера, смартфон может получить аккумулятор емкостью 10 000 мАч, будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт и предлагать полноскоростную беспроводную зарядку, и все это при толщине корпуса менее 8,5 мм. Для сравнения, Redmi K80 Ultra имеет аккумулятор емкостью 7 410 мАч.
Согласно более ранним слухам, Redmi K90 Ultra будет иметь LTPS OLED-экран размером от 6,81 до 6,89 дюйма. Ожидается, что дисплей будет поддерживать разрешение 1,5K и частоту обновления до 165 Гц.
Напомним, ранее Xiaomi анонсировала смартфон Redmi K90 Pro Max с аккумулятором на 7560 мАч. Это самая дешевая модель на рынке с передовым чипсетом Qualcomm.
Фокус также сообщал, что китайская компания OnePlus готовится выпустить в 2026 году новую серию смартфонов OnePlus Turbo с большими аккумуляторами на 9000 мАч.