Эти смартфоны получат гигантские аккумуляторы: на какие модели обратить внимание в 2026 году

Китайская компания OnePlus готовится выпустить новую серию смартфонов в 2026 году. Речь идет об устройствах с большими аккумуляторами OnePlus Turbo.

О подготовке к запуску серии OnePlus Turbo сообщил президент компании Ли Цзе Луи в своем блоге на Weibo.

Подробные характеристики OnePlus Turbo не раскрываются, однако известно, что смартфоны будут иметь самое долгое время автономной работы в своем классе и обеспечат "беспрецедентный" игровой опыт в данном ценовом диапазоне.

Важно

Конец смартфонов с 16 ГБ оперативной памяти: почему телефоны со временем начнут "тупеть"

"Появление нового OnePlus Turbo обязательно станет продуктом с "пугающе высокой" производительностью, временем автономной работы и игровым опытом в своем сегменте!", — написал Ли Цзе Луи.

В свою очередь инсайдер Smart Pikachu рассказал на Weibo, что OnePlus выпустит в 2026 году два телефона Turbo, оснащенные аккумуляторами емкостью около 9000 мАч. Он также сказал, что устройства будут оснащены большими экранами и могут бросить вызов будущему представителю серии Redmi Turbo.

Відео дня

Напомним, Oppo представила новый бюджетный смартфон Oppo A6L, который сочетает в себе современный дизайн, прочный корпус и аккумулятор на 7000 мАч.

Фокус также сообщал, что Doogee выпустила недорогой смартфон Note 56 Plus с длительным временем работы от аккумулятора и хороший дисплеем.