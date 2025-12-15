Недорогой смартфон получил аккумулятор на 7000 мАч и большой AMOLED-дисплей (фото)

Компания Oppo представила новый бюджетный смартфон Oppo A6L, который сочетает в себе современный дизайн, прочный корпус и аккумулятор высокой емкости.

Новый Oppo A6L отличается водонепроницаемостью класса IP69, большим AMOLED-дисплеем и аккумулятором емкостью 7000 мАч. Более подробные характеристики устройства раскрыл портал Gizmochina.

Сообщается, что смартфон получил 6,8-дюймовый экран с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1600 нит. Дисплей защищен стеклом Crystal Shield, а корпус соответствует стандартам IP68/IP69, что означает устойчивость к воде, пыли и давлению.

Oppo A6L Фото: Oppo

Oppo A6L работает на чипсете Snapdragon 7 Gen 3, дополненном 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 7000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.

Относительно камер, смартфон имеет основную 50-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией и фронтальную камеру с разрешением 32 МП.

Сейчас Oppo A6L доступен в Китае по цене около 250 долларов. На европейском рынке смартфон ожидается в ближайшие месяцы.

