Недорогий смартфон отримав акумулятор на 7000 мАг та великий AMOLED-дисплей (фото)

Компанія Oppo представила новий бюджетний смартфон Oppo A6L, який поєднує в собі сучасний дизайн, міцний корпус та акумулятор високої ємності.

Новий Oppo A6L вирізняється водонепроникністю класу IP69, великим AMOLED-дисплеєм та акумулятором ємністю 7000 мАг. Детальніші характеристики пристрою розкрив портал Gizmochina.

Повідомляється, що смартфон отримав 6,8-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 1600 ніт. Дисплей захищений склом Crystal Shield, а корпус відповідає стандартам IP68/IP69, що означає стійкість до води, пилу та тиску.

Oppo A6L Фото: Oppo

Oppo A6L працює на чипсеті Snapdragon 7 Gen 3, доповненому 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті. Акумулятор ємністю 7000 мАг підтримує швидку зарядку потужністю 80 Вт.

Щодо камер, смартфон має основну 50-мегапіксельну камеру з оптичною стабілізацією та фронтальну камеру з роздільною здатністю 32 МП.

Наразі Oppo A6L доступний у Китаї за ціною близько 250 доларів. На європейському ринку смартфон очікується найближчими місяцями.

