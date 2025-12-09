Гірший з бюджетних смартфонів: новітня модель 2026 року розчарувала експерта (фото)

Оглядач смартфонів Джон Веласко тестував Moto G Play (2026) протягом двох тижнів, щоб зрозуміти, чи справді цей пристрій є претендентом на звання найкращого дешевого телефону.

Смартфон Moto G Play (2026) вартістю всього 179 доларів має привабливий дизайн, великий дисплей та непоганий акумулятор. Однак його низька ціна також передбачає низку компромісів, про які Джон Веласко розповів у своєму огляді для Tom's Guide.

Характеристики Moto G Play (2026):

дисплей — 6,7-дюймовий РК-дисплей (1604 × 720);

частота оновлення — 120 Гц;

основна камера – 32 МП;

фронтальна камера — 8 МП;

чипсет — Dimensity 6300;

оперативна пам'ять — 4 ГБ;

акумулятор — 5200 мАг;

зарядка — 18 Вт дротова;;

програмне забезпечення — Android 16

розмір — 6,58 x 3,01 x 0,33 дюйма;

вага — 202 г.

Акумулятор

За словами експерта, акумулятор Moto G Play (2026) ємністю 5200 мАг напрочуд добре показав себе під час тестування. Смартфон автономно працював від батареї 18 годин 50 хвилин, перевершивши інші бюджетні телефони, такі як CMF Phone 2 Pro , Nothing Phone 3a та Pixel 9a.

Дизайн

Moto G Play (2026) Фото: tomsguide.com

Як зазначає Веласко, зазвичай бюджетні телефони виглядають і відчуваються дешево, однак це не стосується Moto G Play (2026). За словами експерта, ця модель не лише зовні приваблива для бюджетного телефону, але й досить якісно зібрана.

Дисплей

Оглядач одразу відмітив низьку якість екрану Moto G Play (2026). Дисплей має надзвичайно низку роздільну здатність 1604 × 720, слабку яскравість та сильні спотворення.

"Пікова яскравість у 941 ніт робить його непридатним для використання на вулиці під час сонячного світла. Зрештою, спостерігаються сильні спотворення навіть під найменшими кутами", — констатував автор.

Продуктивність

Ще одним недоліком Moto G Play (2026) експерт назвав повільну продуктивність його процесора MediaTek Dimensity 6300. Пристрій придатний для перегляду вебсторінок чи надсилання електронних листів, однак не пристосований для складніших операцій, таких як редагування відео або гра в ігри з вимогливою графікою.

"Мені вдається скоротати час, граючи в ігри на кшталт Retro Drift, але, на мій досвід, графічно насичені ігри, такі як Diablo Immortal та Age of Origins, працюють жахливо", — стверджує Веласко.

Камери

Moto G Play (2026) має лише одну основну камеру Фото: tomsguide.com

Вигляд задньої панелі Moto G Play (2026) створює враження, що смартфон оснащений потрійною камерою, однак насправді там лише один 32-мегапіксельий об’єктив.

"Я насправді шокований цим, адже інші бюджетні телефони на Android мають щонайменше дві камери: основну та надширококутну. Це означає, що 32-мегапіксельна задня камера використовується практично для будь-якого виду зйомки — хай то портретна, пейзажна, макрозйомка чи зум-зйомка", — пише оглядач.

За його словами, камера загалом працює погано, але за певних налаштувань може видавати пристойні кадри. Користувачу пропонується низка різних режимів зйомки, включаючи режим Pro з доступом до ручного керування.

Фото на Moto G Play (2026) та OnePlus 15 Фото: tomsguide.com

Підсумки

Плюси Moto G Play (2026):

низька ціна;

акумулятор;

дизайн.

Мінуси Moto G Play (2026):

дисплей;

продуктивність;

камера.

"Якщо ви не у відчаї, я б рекомендував пошукати дешевший телефон в іншому місці. Попри привабливу ціну в 179 доларів, Moto G Play (2026) має занадто багато недоліків, щоб виправдати економію", — стверджує Веласко.

