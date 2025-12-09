Худший из бюджетных смартфонов: новейшая модель 2026 года разочаровала эксперта (фото)

Обозреватель смартфонов Джон Веласко тестировал Moto G Play (2026) в течение двух недель, чтобы понять, действительно ли это устройство является претендентом на звание лучшего дешевого телефона.

Смартфон Moto G Play (2026) стоимостью всего 179 долларов имеет привлекательный дизайн, большой дисплей и неплохой аккумулятор. Однако его низкая цена также предусматривает ряд компромиссов, о которых Джон Веласко рассказал в своем обзоре для Tom's Guide.

Характеристики Moto G Play (2026):

дисплей — 6,7-дюймовый ЖК-дисплей (1604 × 720);

частота обновления — 120 Гц;

основная камера — 32 МП;

фронтальная камера — 8 МП;

чипсет — Dimensity 6300;

оперативная память — 4 ГБ;

аккумулятор — 5200 мАч;

зарядка — 18 Вт проводная;;

программное обеспечение — Android 16

размер — 6,58 x 3,01 x 0,33 дюйма;

вес — 202 г.

Аккумулятор

По словам эксперта, аккумулятор Moto G Play (2026) емкостью 5200 мАч на удивление хорошо показал себя во время тестирования. Смартфон автономно работал от батареи 18 часов 50 минут, превзойдя другие бюджетные телефоны, такие как CMF Phone 2 Pro , Nothing Phone 3a и Pixel 9a.

Відео дня

Дизайн

Moto G Play (2026) Фото: tomsguide.com

Как отмечает Веласко, обычно бюджетные телефоны выглядят и ощущаются дешево, однако это не касается Moto G Play (2026). По словам эксперта, эта модель не только внешне привлекательна для бюджетного телефона, но и достаточно качественно собрана.

Дисплей

Обозреватель сразу отметил низкое качество экрана Moto G Play (2026). Дисплей имеет чрезвычайно низкое разрешение 1604 × 720, слабую яркость и сильные искажения.

"Пиковая яркость в 941 нит делает его непригодным для использования на улице во время солнечного света. В конце концов, наблюдаются сильные искажения даже под наименьшими углами", — констатировал автор.

Производительность

Еще одним недостатком Moto G Play (2026) эксперт назвал медленную производительность его процессора MediaTek Dimensity 6300. Устройство пригодно для просмотра веб-страниц или отправки электронных писем, однако не приспособлено для более сложных операций, таких как редактирование видео или игра в игры с требовательной графикой.

"Мне удается скоротать время, играя в игры вроде Retro Drift, но, по моему опыту, графически насыщенные игры, такие как Diablo Immortal и Age of Origins, работают ужасно", — утверждает Веласко.

Камеры

Moto G Play (2026) имеет только одну основную камеру Фото: tomsguide.com

Вид задней панели Moto G Play (2026) создает впечатление, что смартфон оснащен тройной камерой, однако на самом деле там только один 32-мегапиксельный объектив.

Важно

Бюджетный смартфон с хорошей камерой: названа самая популярная модель Android (фото)

"Я на самом деле шокирован этим, ведь другие бюджетные телефоны на Android имеют как минимум две камеры: основную и сверхширокоугольную. Это означает, что 32-мегапиксельная задняя камера используется практически для любого вида съемки — будь то портретная, пейзажная, макросъемка или зум-съемка", — пишет обозреватель.

По его словам, камера в целом работает плохо, но при определенных настройках может выдавать приличные кадры. Пользователю предлагается ряд различных режимов съемки, включая режим Pro с доступом к ручному управлению.

Фото на Moto G Play (2026) и OnePlus 15 Фото: tomsguide.com

Итоги

Плюсы Moto G Play (2026):

низкая цена;

аккумулятор;

дизайн.

Минусы Moto G Play (2026):

дисплей;

производительность;

камера.

"Если вы не в отчаянии, я бы рекомендовал поискать более дешевый телефон в другом месте. Несмотря на привлекательную цену в 179 долларов, Moto G Play (2026) имеет слишком много недостатков, чтобы оправдать экономию", — утверждает Веласко.

Напомним, эксперты протестировали бюджетный смартфон Motorola Edge 60 Neo, который обещает отличное время автономной работы от батареи, а также ряд других преимуществ.

Фокус также сообщал, что владельцы нового iPhone 17 Pro заметили, что ему не хватает функции камеры, которая была в предыдущих iPhone 16 Pro и iPhone 15 Pro.