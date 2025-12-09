Худший из бюджетных смартфонов: новейшая модель 2026 года разочаровала эксперта (фото)
Обозреватель смартфонов Джон Веласко тестировал Moto G Play (2026) в течение двух недель, чтобы понять, действительно ли это устройство является претендентом на звание лучшего дешевого телефона.
Смартфон Moto G Play (2026) стоимостью всего 179 долларов имеет привлекательный дизайн, большой дисплей и неплохой аккумулятор. Однако его низкая цена также предусматривает ряд компромиссов, о которых Джон Веласко рассказал в своем обзоре для Tom's Guide.
Характеристики Moto G Play (2026):
- дисплей — 6,7-дюймовый ЖК-дисплей (1604 × 720);
- частота обновления — 120 Гц;
- основная камера — 32 МП;
- фронтальная камера — 8 МП;
- чипсет — Dimensity 6300;
- оперативная память — 4 ГБ;
- аккумулятор — 5200 мАч;
- зарядка — 18 Вт проводная;;
- программное обеспечение — Android 16
- размер — 6,58 x 3,01 x 0,33 дюйма;
- вес — 202 г.
Аккумулятор
По словам эксперта, аккумулятор Moto G Play (2026) емкостью 5200 мАч на удивление хорошо показал себя во время тестирования. Смартфон автономно работал от батареи 18 часов 50 минут, превзойдя другие бюджетные телефоны, такие как CMF Phone 2 Pro , Nothing Phone 3a и Pixel 9a.
Дизайн
Как отмечает Веласко, обычно бюджетные телефоны выглядят и ощущаются дешево, однако это не касается Moto G Play (2026). По словам эксперта, эта модель не только внешне привлекательна для бюджетного телефона, но и достаточно качественно собрана.
Дисплей
Обозреватель сразу отметил низкое качество экрана Moto G Play (2026). Дисплей имеет чрезвычайно низкое разрешение 1604 × 720, слабую яркость и сильные искажения.
"Пиковая яркость в 941 нит делает его непригодным для использования на улице во время солнечного света. В конце концов, наблюдаются сильные искажения даже под наименьшими углами", — констатировал автор.
Производительность
Еще одним недостатком Moto G Play (2026) эксперт назвал медленную производительность его процессора MediaTek Dimensity 6300. Устройство пригодно для просмотра веб-страниц или отправки электронных писем, однако не приспособлено для более сложных операций, таких как редактирование видео или игра в игры с требовательной графикой.
"Мне удается скоротать время, играя в игры вроде Retro Drift, но, по моему опыту, графически насыщенные игры, такие как Diablo Immortal и Age of Origins, работают ужасно", — утверждает Веласко.
Камеры
Вид задней панели Moto G Play (2026) создает впечатление, что смартфон оснащен тройной камерой, однако на самом деле там только один 32-мегапиксельный объектив.Важно
"Я на самом деле шокирован этим, ведь другие бюджетные телефоны на Android имеют как минимум две камеры: основную и сверхширокоугольную. Это означает, что 32-мегапиксельная задняя камера используется практически для любого вида съемки — будь то портретная, пейзажная, макросъемка или зум-съемка", — пишет обозреватель.
По его словам, камера в целом работает плохо, но при определенных настройках может выдавать приличные кадры. Пользователю предлагается ряд различных режимов съемки, включая режим Pro с доступом к ручному управлению.
Итоги
Плюсы Moto G Play (2026):
- низкая цена;
- аккумулятор;
- дизайн.
Минусы Moto G Play (2026):
- дисплей;
- производительность;
- камера.
"Если вы не в отчаянии, я бы рекомендовал поискать более дешевый телефон в другом месте. Несмотря на привлекательную цену в 179 долларов, Moto G Play (2026) имеет слишком много недостатков, чтобы оправдать экономию", — утверждает Веласко.
Напомним, эксперты протестировали бюджетный смартфон Motorola Edge 60 Neo, который обещает отличное время автономной работы от батареи, а также ряд других преимуществ.
Фокус также сообщал, что владельцы нового iPhone 17 Pro заметили, что ему не хватает функции камеры, которая была в предыдущих iPhone 16 Pro и iPhone 15 Pro.