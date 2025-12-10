Недорогий смартфон з великою батареєю: названо маловідому модель з хорошими характеристиками

Смартфон Doogee Note 56 Plus розроблений для користувачів, які шукають продуктивний пристрій з тривалим часом роботи від акумулятора та сучасним дисплеєм за доступною ціною.

Базова версія Doogee Note 56 Plus коштує 179,99 долара (близько 7 600 гривень). Характеристики смартфона розкрив портал Phone Arena.

Повідомляється, що Note 56 Plus отримав акумулятор ємністю 6150 мАг, який потребує заряджання приблизно раз у два дні, та функцію швидкої зарядки потужністю 18 Вт. Батарея виготовлена за кремній-вуглецевою технологією та розрахована на щонайменше 1000 циклів перезаряджання або 4 роки.

Doogee Note 56 Plus Фото: Doogee

Попри велику батарею, смартфон може похвалитися тонким корпусом з матовим покриттям, стійким до відбитків пальців. Важить пристрій всього 195 г. Доступні кольори — Cosmic Purple, Obsidian Black, Natural Color та Forest Green.

Doogee Note 56 Plus має 6,56-дюймовий дисплей HD+ з частотою оновлення 90 Гц, що забезпечує досить плавну картинку, як для недорогого телефону. Яскравість та різкість також є цілком прийнятними для свого класу.

Телефон постачається з операційною системою Android 16, що підтримує всі доступні функції Gemini — легкий пошук та навчання, живий переклад та відповіді на будь-які питання. Вбудовані 256 ГБ пам'яті можна розширити за допомогою карти microSD. Телефон також має 6 ГБ оперативної пам'яті та частину швидкої пам'яті, зарезервованої для розширення віртуальної пам'яті до 48 ГБ.

Note 56 Plus оснащений основною камерою Omnivision на 50 МП та 8-мегапіксельною фронтальною камерою. Серед доступних функцій камери — професійний режим, автоматичний режим зі штучним інтелектом, розпізнавання посмішки та спеціальний нічний режим. Селфі-камера також має портретний режим.

