Недорогой смартфон с большой батареей: названа малоизвестная модель с хорошими характеристиками

Смартфон Doogee Note 56 Plus разработан для пользователей, которые ищут производительное устройство с длительным временем работы от аккумулятора и современным дисплеем по доступной цене.

Базовая версия Doogee Note 56 Plus стоит 179,99 доллара (около 7 600 гривен). Характеристики смартфона раскрыл портал Phone Arena.

Сообщается, что Note 56 Plus получил аккумулятор емкостью 6150 мАч, который требует подзарядки примерно раз в два дня, и функцию быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Батарея изготовлена по кремний-углеродной технологии и рассчитана на не менее 1000 циклов перезарядки или 4 года.

Doogee Note 56 Plus Фото: Doogee

Несмотря на большую батарею, смартфон может похвастаться тонким корпусом с матовым покрытием, устойчивым к отпечаткам пальцев. Весит устройство всего 195 г. Доступные цвета — Cosmic Purple, Obsidian Black, Natural Color и Forest Green.

Doogee Note 56 Plus имеет 6,56-дюймовый дисплей HD+ с частотой обновления 90 Гц, что обеспечивает достаточно плавную картинку, как для недорогого телефона. Яркость и резкость также вполне приемлемы для своего класса.

Телефон поставляется с операционной системой Android 16, которая поддерживает все доступные функции Gemini — легкий поиск и обучение, живой перевод и ответы на любые вопросы. Встроенные 256 ГБ памяти можно расширить с помощью карты microSD. Телефон также имеет 6 ГБ оперативной памяти и часть быстрой памяти, зарезервированной для расширения виртуальной памяти до 48 ГБ.

Note 56 Plus оснащен основной камерой Omnivision на 50 МП и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Среди доступных функций камеры — профессиональный режим, автоматический режим с искусственным интеллектом, распознавание улыбки и специальный ночной режим. Селфи-камера также имеет портретный режим.

