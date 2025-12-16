Ці смартфони отримають гігантські акумулятори: на які моделі звернути увагу у 2026 році

Китайська компанія OnePlus готується випустити нову серію смартфонів у 2026 році. Йдеться про пристрої з великими акумуляторами OnePlus Turbo.

Про підготовку до запуску серії OnePlus Turbo повідомив президент компанії Лі Цзе Луї у своєму блозі на Weibo.

Детальні характеристики OnePlus Turbo не розкриваються, однак відомо, що смартфони матимуть найдовший час автономної роботи у своєму класі та забезпечать "безпрецедентний" ігровий досвід у даному ціновому діапазоні.

"Поява нового OnePlus Turbo обов'язково стане продуктом із "лякаюче високою" продуктивністю, часом автономної роботи та ігровим досвідом у своєму сегменті!", — написав Лі Цзе Луї.

Своєю чергою інсайдер Smart Pikachu розповів на Weibo, що OnePlus випустить у 2026 році два телефони Turbo, оснащені акумуляторами ємністю близько 9000 мАг. Він також сказав, що пристрої будуть оснащені великими екранами та можуть кинути виклик майбутньому представнику серії Redmi Turbo.

