Последнее обновление испортило фотографии на iPhone: что заметили пользователи (фото)

После обновления до iOS 26 на многих смартфонах наблюдается баг, который меняет цвета изображений, сделанных на устройствах Android и предоставленных пользователю iPhone.

Пользователи iPhone утверждают, что изображения в приложении "Фотографии" на iOS краснеют при увеличении. Кроме того, пораженные изображения становятся серыми, когда люди пытаются их редактировать, пишет PhoneArena со ссылкой на жалобы владельцев смартфонов.

Сообщается, что ошибка случайным образом появляется на фотографиях, сделанных определенными телефонами. Например один пользователь Reddit рассказал, что замечает этот баг только тогда, когда фото сделаны с помощью Moto Razr. Другой владелец iPhone указал на аналогичные проблему с фотографиями, сделанными на Galaxy S24.

Фото, сделанное на смартфон Android Фото: Reddit Отображение фото, сделанного на Android, на iPhone Фото: Reddit

Более того, один из пользователей утверждает, что проблема присутствует также на фотографиях, сделанных на iPhone 15, если их открыть на iPhone 17. При этом во время просмотра изображений на iPhone с iOS 18 никаких покраснений не наблюдается.

Судя по сообщениям в сети, проблема существует уже несколько недель и сохраняется на пораженных устройствах после обновления до iOS 26.1. Также отмечается, что баг остается даже с iOS 26.2, однако не на всех iPhone.

"Пока непонятно, что именно вызывает эту ошибку. Возможно, речь идет о несовместимых стандартах HDR, но это не было подтверждено ни технологическим гигантом из Купертино, ни, в конце концов, компанией Google", — подытожили в издании.

