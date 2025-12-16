Останнє оновлення зіпсувало фотографії на iPhone: що помітили користувачі (фото)

Після оновлення до iOS 26 на багатьох смартфонах спостерігається баг, який змінює кольори зображень, зроблених на пристроях Android та наданих користувачеві iPhone.

Користувачі iPhone стверджують, що зображення в додатку "Фотографії" на iOS червоніють під час збільшення. Крім того, уражені зображення стають сірими, коли люди намагаються їх редагувати, пише PhoneArena з посиланням на скарги власників смартфонів.

Повідомляється, що помилка випадковим чином з'являється на фотографіях, зроблених певними телефонами. Наприклад один користувач Reddit розповів, що помічає цей баг лише тоді, коли фото зроблені за допомогою Moto Razr. Інший власник iPhone вказав на аналогічні проблему зі світлинами, зробленими на Galaxy S24.

Фото, зроблене на смартфон Android Фото: Reddit Відображення фото, зробленого на Android, на iPhone Фото: Reddit

Ба більше, один з користувачів стверджує, що проблема присутня також на фотографіях, зроблених на iPhone 15, якщо їх відкрити на iPhone 17. При цьому під час перегляду зображень на iPhone з iOS 18 ніяких почервонінь не спостерігається.

Судячи з повідомлень у мережі, проблема існує вже кілька тижнів та зберігається на уражених пристроях після оновлення до iOS 26.1. Також зазначається, що баг залишається навіть з iOS 26.2, однак не на всіх iPhone.

"Наразі незрозуміло, що саме викликає цю помилку. Можливо, мова йде про несумісні стандарти HDR, але це не було підтверджено ні технологічним гігантом з Купертіно, ні, зрештою, компанією Google", — підсумували у виданні.

