Обійшли iPhone, Galaxy та Pixel: експерт розповів, які смартфони краще купити у 2026 році

Оглядач техніки Пітер Костадінов вирішив у 2026 році відмовитись від смартфонів Apple, Samsung та Google Pixel на користь китайських флагманів.

Хоча Apple, Samsung та Google є основними постачальниками смартфонів на Заході, вони впроваджують мінімальні щорічні інновації, щоб підтримувати привабливість своїх пристроїв. Своєю чергою флагманські телефони з Китаю пропонують дедалі цікавіші можливості, стверджує Пітер Костадінов у своїй статті для PhoneArena.

Як пояснює експерт, апаратне забезпечення iPhone загалом хороше, але не найкраще у своєму класі з точки зору часу роботи від батареї, якості камери та продуктивності. Телефони Samsung також роками використовують ту саму камеру та акумулятор, майже без жодних реальних покращень.

"Судячи з усіх чуток про флагмани Apple, Samsung та Google у 2026 році, не схоже, що ми отримаємо кардинально інший досвід. Той самий дизайн, схожі апаратні характеристики та передбачувані покращення камери й акумулятора — ось що ми, ймовірно, отримаємо. Дякую, але ні", — написав Костадінов.

Оглядач зазначив, що впродовж останніх місяців використовував виключно флагмани Android з Китаю, зокрема Oppo Find X9 Pro, Vivo X200 Pro, Vivo X Fold 3 Pro та Xiaomi 15 Ultra. З перелічених моделей найвищу оцінку отримав Vivo X200 Pro. Смартфон продемонстрував тривалий час автономної роботи, хорошу якість камери, швидке заряджання, високу продуктивність та багатофункціональний інтерфейс.

"Фактично, це були мої основні вимоги до хорошого телефону для щоденного використання, і, що цікаво, більшість інших флагманів Android з Китаю також відповідають цим вимогам. З цими флагманськими телефонами від Oppo, Vivo та Xiaomi у мене ніколи не складалося враження, що я йду на компроміс щодо якогось ключового аспекту", — наголосив експерт.

Автор статті зазначив, що програмне забезпечення не є найсильнішою стороною цих телефонів, однак вони випереджають iPhone, Galaxy та Pixel за низкою параметрів.

Наприклад, останнім часом ємність акумуляторів в китайських флагманах сягає понад 7000 мАг та постійно зростає, тоді як Samsung використовує акумулятор ємністю 5000 мАг у Galaxy Ultra з моменту його дебюту у 2020 році. Дротова зарядка потужністю 100 Вт вже є нормою для багатьох смартфонів з Китаю. Щодо камер, вже на підході телефони з подвійними 200-мегапіксельними задніми камерами, можливо, з масивними 1-дюймовими сенсорами.

"Китайський ринок телефонів також, здається, набагато більш сприйнятливий до масштабніших щорічних циклів інновацій, і шанси на те, що нова класна функція або масштабне оновлення з'являться першими на телефоні Oppo, Vivo або Xiaomi, набагато вищі порівняно з iPhone, Pixel або Galaxy", — підсумував Костадінов.

