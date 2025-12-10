Обошли iPhone, Galaxy и Pixel: эксперт рассказал, какие смартфоны лучше купить в 2026 году

Обозреватель техники Питер Костадинов решил в 2026 году отказаться от смартфонов Apple, Samsung и Google Pixel в пользу китайских флагманов.

Хотя Apple, Samsung и Google являются основными поставщиками смартфонов на Западе, они внедряют минимальные ежегодные инновации, чтобы поддерживать привлекательность своих устройств. В свою очередь флагманские телефоны из Китая предлагают все более интересные возможности, утверждает Питер Костадинов в своей статье для PhoneArena.

Как объясняет эксперт, аппаратное обеспечение iPhone в целом хорошее, но не лучшее в своем классе с точки зрения времени работы от батареи, качества камеры и производительности. Телефоны Samsung также годами используют ту же камеру и аккумулятор, почти без реальных улучшений.

"Судя по всем слухам о флагманах Apple, Samsung и Google в 2026 году, не похоже, что мы получим кардинально другой опыт. Тот же дизайн, похожие аппаратные характеристики и предполагаемые улучшения камеры и аккумулятора — вот что мы, вероятно, получим. Спасибо, но нет", — написал Костадинов.

Обозреватель отметил, что в течение последних месяцев использовал исключительно флагманы Android из Китая, в частности Oppo Find X9 Pro, Vivo X200 Pro, Vivo X Fold 3 Pro и Xiaomi 15 Ultra. Из перечисленных моделей самую высокую оценку получил Vivo X200 Pro. Смартфон продемонстрировал длительное время автономной работы, хорошее качество камеры, быструю зарядку, высокую производительность и многофункциональный интерфейс.

"Фактически, это были мои основные требования к хорошему телефону для ежедневного использования, и, что интересно, большинство других флагманов Android из Китая также соответствуют этим требованиям. С этими флагманскими телефонами от Oppo, Vivo и Xiaomi у меня никогда не складывалось впечатление, что я иду на компромисс относительно какого-то ключевого аспекта", — подчеркнул эксперт.

Автор статьи отметил, что программное обеспечение не является самой сильной стороной этих телефонов, однако они опережают iPhone, Galaxy и Pixel по ряду параметров.

Например, в последнее время емкость аккумуляторов в китайских флагманах достигает более 7000 мАч и постоянно растет, тогда как Samsung использует аккумулятор емкостью 5000 мАч в Galaxy Ultra с момента его дебюта в 2020 году. Проводная зарядка мощностью 100 Вт уже является нормой для многих смартфонов из Китая. Что касается камер, уже на подходе телефоны с двойными 200-мегапиксельными задними камерами, возможно, с массивными 1-дюймовыми сенсорами.

"Китайский рынок телефонов также, кажется, гораздо более восприимчив к более масштабным ежегодным циклам инноваций, и шансы на то, что новая классная функция или масштабное обновление появятся первыми на телефоне Oppo, Vivo или Xiaomi, гораздо выше по сравнению с iPhone, Pixel или Galaxy", — подытожил Костадинов.

