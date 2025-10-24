Самый дешевый Xiaomi получил топовый чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 и цену 23 000 грн (фото)

Xiaomi анонсировала Redmi K90 Pro Max — доступный флагман с АКБ на 7560 мАч, топовым "железом" и умеренной ценой. Это самая недорогая модель на рынке с передовым чипсетом Qualcomm.

Популярная серия Redmi K давно известна выгодным соотношением цены и характеристик. И новинка K90 Pro Max в этот раз предлагает уникальные "фишки", пишет GSMArena.

Самая интересная особенность гаджета — аудиосистема. Установили мощные 2.1-канальные динамики, настроенные совместно с Bose. Помимо двух стандартных стереоспикеров (сверху и снизу), на задней панели рядом с камерами размещен отдельный низкочастотный вуфер. В Xiaomi заявляют, что это обеспечивает "лучший в классе бас" и детализированное звучание.

В дизайне Redmi K90 Pro Max подчеркнут басовый динамик Bose Фото: Xiaomi

Используется новейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 и крупный 6,9-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2608x1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит. Экран защищен фирменным стеклом Xiaomi Dragon Crystal Glass и оснащен 3D-ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.

Відео дня

За автономность отвечает кремний-углеродная батарея на 7560 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка 100 Вт, беспроводная на 50 Вт и реверсивная беспроводная на 22,5 Вт. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68, а из коробки предустановлена прошивка HyperOS 3 на базе ОС Android 16.

Варианты оформления Redmi K90 Pro Max Фото: Xiaomi

Сзади установлена тройная камера с тремя 50-мегапиксельными сенсорами: основной Light Fusion 950 (1/1.31") (такой же, как в Xiaomi 17) с оптической стабилизацией и объективом 23 мм; телефото-перископ с 5-кратным зумом (115 мм); сверхширокоугольный с фокусным расстоянием 18 мм и углом обзора 102°. Фронтальная камера получила разрешение 32 Мп.

Redmi K90 Pro Max доступен в черном и белом цветах с матовым стеклом, а также в синем с задней панелью, имитирующей джинсовую ткань.

Цены в Китае:

12/512 ГБ: 3999 юаней ($561 или 23 500 грн).

3999 юаней ($561 или 23 500 грн). 16/1 ТБ: 5299 юаней ($743 или 31 200 грн).

Также доступна спецерсия Champion Edition, созданная в сотрудничестве с гоночной командой Lamborghini. Этот вариант поставляется в максимальной конфигурации 16 ГБ/1 ТБ и стоит 5499 юаней (около 32 400 грн).

Раньше Фокус писал, что скрытое обновление заставит гаджеты Xiaomi работать на полную. Не все полезные обновления широко известны, и нужно периодически проверять смартфон, чтобы их не пропустить. Например, мало кто знает, что на устройствах Xiaomi есть Bluetooth-модуль, которому просто необходимы обновления.