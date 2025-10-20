Проверьте свои телефоны Xiaomi: скрытое обновление заставит гаджеты работать на полную

Не все полезные обновления широко известны, и нужно периодически проверять смартфон, чтобы их не пропустить. Например, мало кто знает, что на устройствах Xiaomi есть Bluetooth-модуль, которому просто необходимы обновления.

Такая функция обычно остается в тени, отмечает xiaomitime.com. А между тем она способна заметно улучшить качество Bluetooth-соединения, расширить совместимость с новыми устройствами и решить возможные проблемы с подключением. Компания Xiaomi даже разработала оригинальный механизм независимых обновлений – исключительно для Bluetooth-стека.

Издание предупреждает, что пользователям надо быть внимательными, чтобы не пропустить обновление, так как они не всегда отображаются в обычных уведомлениях. Для того, чтобы найти и установить обновления Bluetooth на вашем смартфоне Xiaomi, выполните такие действия:

Откройте приложение "Настройки".

Нажмите "Bluetooth".

Найдите опцию "Обновление Bluetooth". Вы увидите уведомление, если обновление доступно.

Нажмите, чтобы загрузить и установить обновление.

Благодаря регулярным обновлениям Bluetooth ваши телефоны Xiaomi получают стабильное соединение при использовании беспроводных колонок и наушников, улучшенную совместимость с новейшими аксессуарами Bluetooth, а задержки звука во время игр и просмотра видео не будет.

Проверять наличие обновлений Bluetooth следует в таких ситуациях:

После покупки нового Bluetooth-аксессуара.

В случае проблем с подключением.

После крупных обновлений системы.

Ранее стало известно, что смартфоны Xiaomi быстро разряжаются из-за скрытой настройки. Чтобы этого избежать, надо найти и отключить функцию "Автозапуск приложений".