Смартфоны Xiaomi быстро разряжаются из-за скрытой настройки: как продлить время работы

HyperOS от Xiaomi дает пользователям широкие возможности для настройки своих телефонов, но одна функция незаметно увеличивает расход энергии. Ее можно отключить, чтобы продлить время работы.

На пользовательских форумах и Reddit пользователи сообщили о неожиданно быстрой разрядке смартфонов, когда они просто лежат на столе. Портал Gizchina раскрыл причину и способ ее устранения.

Функция "Автозапуск приложений" была разработана для ускорения доставки уведомлений в старых версиях MIUI. Однако в HyperOS компания Xiaomi уже улучшила обработку уведомлений, благодаря чему эта опция стала гораздо менее востребованной.

Когда функция автозапуска включена, приложения автоматически запускаются в фоновом режиме и остаются активными, потребляя память и энергию, даже если ими не пользуются. Многие люди заметили, что отключение разрешений на автозапуск позволяет значительно продлить время работы их телефонов в режиме ожидания — иногда до десяти раз.

Как отключить автозапуск приложений в HyperOS:

откройте "Настройки" на вашем телефоне Xiaomi;

нажмите "Приложения", затем "Разрешения";

выберите "Автозапуск в фоновом режиме";

проверьте, какие приложения могут запускаться автоматически;

отключите автозапуск для всех приложений, которые не являются необходимыми.

Функцию стоит оставить активной только для мессенджеров, таких как WhatsApp или Telegram, если они регулярно используются. Игры, приложения для покупок или инструменты, которые запускаются редко, можно отключить.

Настройка автозапуска приложений на смартфонах Xiaomi с HyperOS Фото: gizchina

Другие простые способы продлить время работы

Отключение автозапуска очень помогает, но его можно сочетать с еще несколькими шагами для большей эффективности. Например, можно ограничить или отключить функцию Always-On Display, чтобы сократить энергопотребление экрана. То же помогает сделать темный режим, особенно в случае с дисплеями AMOLED. Сократив время ожидания, можно заставить экран раньше гаснуть и тратить меньше энергии.

Рекомендуется также проверить разрешения и отключить звук уведомлений у приложений, которые слишком часто их выводят. Для менее важных и требовательных приложений можно включить режим экономии заряда.

Разработчик HyperOS недавно объяснил на форуме Xiaomi, что такие небольшие настройки часто дают наибольший эффект: "Не нужно глубоких знаний о настройках — достаточно последовательности. Небольшие изменения в сумме дают большую экономию".

