Смартфони Xiaomi швидко розряджаються через приховане налаштування: як продовжити час роботи

HyperOS від Xiaomi дає користувачам широкі можливості для налаштування своїх телефонів, але одна функція непомітно збільшує витрату енергії. Її можна відключити, щоб продовжити час роботи.

На користувацьких форумах і Reddit користувачі повідомили про несподівано швидку розрядку смартфонів, коли вони просто лежать на столі. Портал Gizchina розкрив причину і спосіб її усунення.

Функція "Автозапуск додатків" була розроблена для прискорення доставки повідомлень у старих версіях MIUI. Однак у HyperOS компанія Xiaomi вже поліпшила обробку повідомлень, завдяки чому ця опція стала набагато менш затребуваною.

Коли функцію автозапуску ввімкнено, додатки автоматично запускаються у фоновому режимі та залишаються активними, споживаючи пам'ять і енергію, навіть якщо ними не користуються. Багато людей помітили, що вимкнення дозволів на автозапуск дає змогу значно подовжити час роботи їхніх телефонів у режимі очікування — іноді до десяти разів.

Як вимкнути автозапуск додатків у HyperOS:

відкрийте "Налаштування" на вашому телефоні Xiaomi;

натисніть "Додатки", потім "Дозволи";

виберіть "Автозапуск у фоновому режимі";

перевірте, які програми можуть запускатися автоматично;

вимкніть автозапуск для всіх додатків, які не є необхідними.

Функцію варто залишити активною тільки для месенджерів, таких як WhatsApp або Telegram, якщо вони регулярно використовуються. Ігри, додатки для покупок або інструменти, які запускаються рідко, можна відключити.

Налаштування автозапуску додатків на смартфонах Xiaomi з HyperOS Фото: gizchina

Інші прості способи продовжити час роботи

Вимкнення автозапуску дуже допомагає, але його можна поєднувати з ще кількома кроками для більшої ефективності. Наприклад, можна обмежити або вимкнути функцію Always-On Display, щоб скоротити енергоспоживання екрана. Те саме допомагає зробити темний режим, особливо у випадку з дисплеями AMOLED. Скоротивши час очікування, можна змусити екран раніше гаснути і витрачати менше енергії.

Рекомендується також перевірити дозволи і відключити звук сповіщень у додатків, які занадто часто їх виводять. Для менш важливих і вимогливих застосунків можна ввімкнути режим економії заряду.

Розробник HyperOS нещодавно пояснив на форумі Xiaomi, що такі невеликі налаштування часто дають найбільший ефект: "Не потрібно глибоких знань про налаштування — достатньо послідовності. Невеликі зміни в сумі дають велику економію".

Нещодавно Xiaomi 17 Pro Max порівняли з iPhone 17 Pro Max за автономністю. Очікувалося, що китайський флагман легко перевершить новинку Apple завдяки більшому акумулятору, але на ділі все виявилося складніше.

Тим часом, апарати від Xiaomi 17 очолили рейтинг найпотужніших Android-смартфонів осені. Пристрої вирвалися вперед завдяки процесору Snapdragon 8 Elite Gen 5.