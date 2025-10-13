Автономність Xiaomi 17 Pro Max порівняли з iPhone: результат розчарував (відео)

У детальному тесті автономної роботи флагманський Xiaomi 17 Pro Max з гігантською АКБ на 7500 мАг ледь зміг обійти iPhone 17 Pro Max, у якого батарея на 36% менша.

Здавалося, що результат такого порівняння вирішений: Xiaomi повинен був залишити конкурента далеко позаду з його скромними 4823 мАг. Однак на практиці все виявилося не так однозначно, пише Gizmochina з посиланням на тест від каналу TechDroider.

У тесті брали участь шість флагманів: Xiaomi 17 Pro Max (7500 мАг), iPhone 17 Pro Max (4823 мАг), Galaxy S25 Ultra (5000 мАг), Xiaomi 15 Pro (6100 мАг), Pixel 10 Pro XL (5200 мАг) і OnePlus 13 (6000 мАг).

Усі вони пройшли через однаковий цикл інтенсивного навантаження: ігри, перегляд YouTube, веб-серфінг, Instagram і запис 4K-відео до повного вимкнення.

Несподівані результати

Незважаючи на колосальну різницю в ємності, iPhone 17 Pro Max протримався майже стільки ж, скільки і лідер тесту.

Xiaomi 17 Pro Max — 13 годин 36 хвилин;

iPhone 17 Pro Max — 13 годин 31 хвилина;

Xiaomi 15 Pro — 12 годин 31 хвилина;

OnePlus 13 — 11 годин 56 хвилин;

Pixel 10 Pro XL — 11 годин 28 хвилин;

Galaxy S25 Ultra — 11 годин 20 хвилин.

Відео з тестуванням смартфонів від Tech Droider

У чому секрет Apple

Різниця всього в 5 хвилин при 36-відсотковому розриві в ємності акумулятора — це не те, чого очікували від Xiaomi. Такий результат наочно демонструє, наскільки важлива оптимізація. Apple, завдяки повному контролю над "залізом" (чип A19 Pro) і софтом (iOS), домагається неймовірної енергоефективності. Водночас виробники Android-смартфонів, схоже, вважають за краще безпосередньо збільшувати ємність батарей, що не завжди дає пропорційний приріст.

Раніше Фокус писав про порівняння Xiaomi 17 Pro проти Pixel 10 Pro. У 2025 році відразу кілька великих брендів випустили нові лінійки смартфонів, і експерти раз у раз влаштовують "битви гаджетів", щоб вибрати найкращого. Цього разу порівняти вирішили флагманські Xiaomi 17 Pro і Google Pixel 10 Pro.