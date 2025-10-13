Автономность Xiaomi 17 Pro Max сравнили с iPhone: результат разочаровал (видео)

В детальном тесте автономной работы флагманский Xiaomi 17 Pro Max с гигантской АКБ на 7500 мАч едва смог обойти iPhone 17 Pro Max, у которого батарея на 36% меньше.

Related video

Казалось, что исход такого сравнения предрешен: Xiaomi должен был оставить конкурента далеко позади с его скромными 4823 мАч. Однако на практике все оказалось не так однозначно, пишет Gizmochina со ссылкой на тест от канала TechDroider.

В тесте участвовали шесть флагманов: Xiaomi 17 Pro Max (7500 мАч), iPhone 17 Pro Max (4823 мАч), Galaxy S25 Ultra (5000 мАч), Xiaomi 15 Pro (6100 мАч), Pixel 10 Pro XL (5200 мАч) и OnePlus 13 (6000 мАч).

Все они прошли через одинаковый цикл интенсивной нагрузки: игры, просмотр YouTube, веб-серфинг, Instagram и запись 4K-видео до полного отключения.

Неожиданные результаты

Несмотря на колоссальную разницу в емкости, iPhone 17 Pro Max продержался почти столько же, сколько и лидер теста.

Xiaomi 17 Pro Max — 13 часов 36 минут;

— 13 часов 36 минут; iPhone 17 Pro Max — 13 часов 31 минута;

— 13 часов 31 минута; Xiaomi 15 Pro — 12 часов 31 минута;

— 12 часов 31 минута; OnePlus 13 — 11 часов 56 минут;

— 11 часов 56 минут; Pixel 10 Pro XL — 11 часов 28 минут;

— 11 часов 28 минут; Galaxy S25 Ultra — 11 часов 20 минут.

Видео с тестированием смартфонов от Tech Droider

В чем секрет Apple

Разница всего в 5 минут при 36-процентном разрыве в емкости аккумулятора — это не то, чего ожидали от Xiaomi. Такой результат наглядно демонстрирует, насколько важна оптимизация. Apple, благодаря полному контролю над "железом" (чип A19 Pro) и софтом (iOS), добивается невероятной энергоэффективности. В то же время, производители Android-смартфонов, похоже, предпочитают напрямую увеличивать емкость батарей, что не всегда дает пропорциональный прирост.

Раньше Фокус писал про сравнение Xiaomi 17 Pro против Pixel 10 Pro. В 2025 году сразу несколько крупных брендов выпустили новые линейки смартфонов, и эксперты то и дело устраивают "битвы гаджетов", чтобы выбрать лучшего. На этот раз сравнить решили флагманские Xiaomi 17 Pro и Google Pixel 10 Pro.